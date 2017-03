Callús comença a fer les analítiques de sang per censar l'ADN dels gossos

El municipi de Callús ha començat aquest dimecres a fer les anàlisis de sang als gossos censats del municipi per obtenir l´ADN de l´animal i, d´aquesta manera, elaborar un cens que permetrà identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública. En la primera jornada, els propietaris d'una vintena d'animals ja han passat per les dependències de l'Ajuntament per fer l'extracció de sang dels seus gossos i en el termini de tres setmanes ja podran passar a recollir la placa que acredita que formen part del cens d´ADN caní.

Súria començarà divendres les extraccions i properament s´hi afegirà Sant Joan. Per facilitar la implantació del sistema, inicialment els ajuntaments finançaran les extraccions durant un període de tres mesos. A Callús i a Súria les analítiques es podran fer, un cop per setmana, fins al 31 de maig, de forma gratuïta, a través d'un veterinari. Es tracta d'un sistema pioner a Catalunya impulsat per la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener en aquestes tres localitats. El cens genètic serà obligatori per a tots els gossos dels tres municipis i estarà regulat a través de l'ordenança municipal sobre tinença d'animals domèstics.

Un cop identificat genèticament el gos, es farà una base de dades de manera que quan es reculli una mostra d'excrement al carrer (on hi ha l'ADN) es podrà identificar a quin animal pertany i arribar al seu propietari. A partir d'aquí, l'infractor haurà de pagar l'anàlisi, que costa al voltant de 15 euros, i la multa corresponent, que oscil·larà entre 100 i 400 euros. La recollida de mostres la farà un treballador municipal acompanyat d'un agent de la Policia Local que en garantirà la seguretat jurídica i la custòdia. A banda d'identificar els excrements, el cens caní d'ADN també ha de permetre reduir l'abandonament i els maltractament d'animals, ja que permetrà identificar fàcilment els seus propietaris.