El grup de CiU de Sant Fruitós denuncia que el govern els amaga informació

El grup municipal de CiU, a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha denunciat que ha hagut de recórrer a la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) per pdoer disposar de l'expedient de la investigació de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sobre les presumptes irregularitats detectades en els pagaments fets a la gestora de la residència municipal. Segons la formació, l'equip de govern de Gent fent Poble i PSC s'ha negat dues vegades a facilitar-los documentació sobre aquesta qüestió.

Per la seva banda, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanéss, assegura que l'Oficina Antifrau li va denegar l'accés a l'expedient perquè encara no estava tancat i en conseqüència no podia respondre a la petició del grup de l'oposició perquè ell tampoc hi tenia accés. També explica que va mantenir una reunió amb tots els grups municipals per posar-los al corrent dels informes del consistori que avalarien l'actuació.

CiU diu que «el nostre grup municipal va fer una petició escrita a l'alcalde per poder tenir accés i còpia d'aquest expedient sobre la investigació de l'OAC» i aquesta «va ser denegada dues vegades». Davant aquesta negativa, va fer una reclamació al GAIP, el qual ha resolt favorablement la seva petició i requereix a l'Ajuntament que faci el lliurament de l'expedient en el termini de 10 dies després de la notificació. Batanés ha confirmat que facilitarà al grup municipal de CiU els informes en qüestió tal com requereix el GAIP, tot i que li consta que ja els tenen.

La portaveu del grup municipal de CiU a Sant Fruitós, Mercè Casals, assegura que «no té cap lògica que des de l'oficina Antifrau es doni aquesta informació als ciutadans i que, en canvi, als regidors que tenim dret d'accés als expedients l'Ajuntament ens el denegui». Segons Casals, en aquest tema el govern «no ha estat gens transparent des del principi» i es pregunta que «si consideren que van actuar cor-rectament per quin motiu han d'estar amagant o posant traves perquè tinguem la informació».

En aquest sentit, Batanés defensa la seva transparència i assegura que ha estat ell qui en el seu mandat ha regulat l'accés als expedients «amb un mecanisme igual per a tothom» que «no està en mans de l'alcalde». Batanés també ha lamentat assabentar-se pel requeriment del GAIP que l'expedient podria estar tancat. Per aquest motiu, té previst demanar explicacions a Antifrau sobre l'estat en el qual es troba.

L'Oficina Antifrau va obrir a final de l'any passat una investigació sobre la compensació econòmica de 250.000 euros que va aprovar el govern de Sant Fruitós a favor de l'empresa que gestiona la residència municipal. Aquesta compensació correspondria al període que anava des del moment en què aquesta empresa ja en tenia la concessió i va estar fent l'ampliació de l'edifici, fins que ja es va inaugurar amb el nombre de places actuals.

Antifrau va elaborar un informe raonat en què es posava de manifest que aquest pagament no era justificat, ja que el contracte de concessió pública no el recollia, i instava el govern municipal a revisar aquest acte. El consistori ha enviat diferents informes per avalar la seva actuació i està esperant la resposta definitva.