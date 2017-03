Sallent diu adéu al rei Carnestoltes amb una nombrosa i animada rua

Sallent ha liquidat aquest dimecres al vespre el seu rei Carnestoltes i, amb ell, ha liquidat un Carnaval d'aniversari, el de la 40a edició, que arrencava dijous passat amb una sàtira amb el Pare Claret com a protagonista. En l'adéu del magnat de la gresca no hi han faltat ploraneres, ni personatges fantasmagòrics, ni tampoc el so de la txaranga per animar una darrera i novament nombrosa rua festiva, malgrat fos de comiat

Aquesta 40a edició del Carnestoltesde Sallent va començar ja el gener passat amb una versió satírica i carnavalera dels Pastorets, amb altes dosis de contingut local. Com és habitual, va tenir el seu moment àlgid aquest dissabte passat a la tarda, quan va acollir pels carrers del poble una rua de disfresses multitudinària, en què van predominar més les inspiracions en personatges clàssics o cinematogràfics que no pas els de l'actualitat política i social.