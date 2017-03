Enquesta a 50 noies del Bages: la majoria han estat molestades a través del mòbil

Els mòbils s´han convertit en una eina que permet als maltractadors exercir més control i assetjar de manera més intensa la víctima. Mossos d´Esquadra i psicòlegs de casa nostra confirmen que aquest fenomen va a l´alça en la mateixa proporció que creix l´ús del telèfon mòbil i les xarxes socials. Expliquen, per exemple, que de la frase de nòvio possessiu cap a la parella, «amb mi, aquesta faldilla no te la poses» s´ha passat a «aquesta foto la despenges d´Instagram´».

Aquest diari ha volgut comprovar si realment les joves de casa nostra són víctimes del control i l´assetjament via mòbil o xarxes socials i ha fet un estudi entre mig centenar de noies estudiants de segon de batxillerat (de 17 i 18 anys) de centres públics i concertats manresans que han preferit romandre anònims. Malgrat que el sondeig no permet extrauren dades concloents, sí que fa un retrat general de la situació.

De les dotze preguntes n´hi ha una que posa en evidència que la gran majoria ha hagut de bloquejar alguna persona que les molestava a través del mòbil. De fet, del mig centenar de noies consultades, 45 han afirmat haver hagut de bloquejar algú. D´aquestes 45, 22 han bloquejat una persona desconeguda, 13 una persona coneguda i 10 han tallat la comunicació via mòbil tant amb un desconegut com amb un conegut.

També destaca dels resultats de l´enquesta, que 23 de les 50 joves preguntades s´han sentit algun cop assetjades o haver estat molestades a través de les xarxes socials, i crida l´atenció, en aquest mateix punt, que només la meitat de les noies que reconeixen haver estat molestades van bloquejar la persona que les incomodava.

Un altre punt que crida força l´atenció és el que fa referència a les trobades amb persones que les enquestades han conegut a través d´Internet. Un total de 21 de les noies que han estat preguntades han respost que han quedat algun cop amb una persona a la qual han conegut a través de les xarxes i, d´aquestes, 10 no ho havien dit als pares i 5 més no han contestat a aquesta pregunta.

En l´apartat de les noies que tenen o han tingut parella, que en total són 34, destaca que 20 s´han sentit controlades, a través del mòbil, bastantes vegades o algun cop per les seves parelles; 9 d´aquestes 34 noies que han tingut alguna relació o la tenen actualment admeten que la seva parella els ha dit que no els agradava una imatge compartida a les xarxes, i que els motius eren bàsicament relacionats amb la gelosia (citen per exemple «deia que no m´exhibia» o «per gelós»).

També, en el mateix sentit, fins a 13 noies de les 34 amb parella o exparella reconeixen que aquesta els havia manifestat que no els agradava que tinguessin alguna amistat concreta a les xarxes socials, també amb la gelosia com a principal motiu; han escrit, per exemple, que la parella els deia que aquella amistat «era molt afectuosa amb mi», que «volia més que una amistat amb mi» o directament «per tiracanyes».







No comparteixen contrasenyes



També destaquen els resultats referents a la pregunta sobre si algú ha fet córrer imatges o vídeos de les noies enquestades que elles no haguessin compartit mai: una de cada cinc admet que sí. I en aquest sentit, també crida l´atenció que un gens menyspreable gruix de les estudiants enquestades (18) assenyala que alguna parella o amic va entrar en algun dels seus perfils d´alguna xarxa social sense que elles ho sabessin.

Encara en el capítol de la privacitat, de les 34 noies que tenen o han tingut parella sentimental,7 asseguren que el seu company pot consultar el seu mòbil amb total llibertat i 16 més que el pot mirar sempre que l´hi demani.

Pel que fa a les contrasenyes, el cert és que és molt baix el percentatge de noies que les comparteixen amb els seus nòvios. Només 3 de les 34 que tenen parella o han tingut parella els han revelat les contrasenyes de les seves xarxes socials i cap de les que té instal·lat geolocalitzador al telèfon mòbil ha compartit les claus d´accés amb el seu company sentimental.



Despenjar una foto és poc comú



Els comentaris negatius o aparèixer poc afavorida en una imatge compartida a la xarxa són els motius més comuns per despenjar-la. Tot i així, només 7 de les enquestades reconexien haver-ne retirat alguna.