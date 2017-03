Castellbell espera tancar un acord amb el bisbat per donar sortida a l'església de la Bauma

L'Ajuntament de Castellbell confia a poder tancar properament un acord amb el bisbat de Vic per a la cessió compartida de la singular església de la Sagrada Família de la Bauma, amb l'objectiu de poder buscar ajudes i aplicar mesures per evitar el progressiu deteriorament d'aquest temple singular. Ja fa uns quatre anys que es van iniciar converses entre totes dues parts, i l'any passat es van arribar a concretar en una primera proposta de conveni (vegeu Regió7 del 25 d'agost passat), però no hi ha hagut un acord definitiu i la negociació encara es manté oberta, segons ha explicat a aquest diari el regidor Jordi Calsina.

Recentment, el bisbe de Vic, Romà Casanovas, va fer una visita pastoral a Castellbell i tant veïns del barri de la Bauma com representants del consistori van aprofitar l'ocasió per demanar que s'avanci en l'acord per poder intervenir a l'església. Castellbell vol la cessió d'ús d'aquest temple, com a part del patrimoni local i per poder-hi desenvolupar activitats, però com que s'hi ha d'intervenir el consistori considera que la cessió hauria de ser per un mínim de 25 anys, i aquest és un dels punts centrals de la negociació.

L'església de la Bauma arrossega problemes d'humitat i de falta de manteniment des de fa un parell de dècades, i acumula desperfectes importants que fan necessària la seva intervenció, ja que es van agreujant amb el temps. L'any 2002, veïns i Ajuntament ja van fer una recollida de signatures per demanar la rehabilitació del temple, i les van fer arribar al bisbat i al Parlament. Fa uns anys es va fer una petita intervenció a la teulada, que és la part més malmesa, i es va apuntalar, però cal una actuació més a fons en diversos punts del temple.

L'església de la Bauma va ser projectada per l'arquitecte Alexandre Soler i March l'any 1904, i es va inaugurar 4 anys més tard. D'estil modernista, i declarada Bé Cultural d'Interès Local el 2008, és un espai molt emblemàtic del poble i que forma part del seu patrimoni. Per això l'Ajuntament té interès a poder tenir cedir temporalment l'ús d'aquest temple (a 25 anys i amb la possibilitat de pror-rogar-lo més temps) perquè és la manera de poder demanar ajuts. I és que si no en té cedit l'ús, l'Ajuntament no hi pot intervenir, perquè és un edifici de propietat privada.