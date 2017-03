El santpedorenc Jordi Bosch dirigeix una ONG per garantir el medicament a tothom

Jordi Bosch, que durant anys va ser el director de l'escola Llissach, de Santpedor i d'altres dels bisbat de Vic, dirigeix ara una ONG que es dedica a garantir medicaments a persones i famílies que passen per dificultats econòmiques. «La crisi econòmica ha fet que hi hagi persones que es vegin en el dilema d'haver de triar entre menjar o medicar-se. N'hi ha que prescideixen de la medicació i això els empitjora de manera notable la salut, explica Bosch. L'ONG Banco Farmcéutico va dirigida a aquests col·lectiu i a resoldre aquest problema. Aquest dissabte fan la seva campanya anual de recollida de medicaments a les farmàcies.

Bosch, que abans del seu pas pel món de l'educació havia participat en accions missioneres en països de l'Amèrica del Sud, assegura que aquesta és una feina que l'«omple». «No em permet viure'n perquè tinc una família amb 4 fills», però explica amb satisfacció aquest nou projecte personal. S'ho combina amb una altra feina que ja tenia de cap de relacions institucionals d'una gran empresa instal·lada a Catalunya.

Bosch es va vincular a Banco Farmacéutico fa gairebé un any, en un moment en què l'organització es trobava en fase d'expansió territorial. Va néixer a Catalunya fa una dècada i té una implantació a les grans ciutats, sobretot els caps de província.

Es tracta d'una organització que va néixer a Itàlia a l'empara de l'Església catòlica. Al nostre país hi va arribar fa 10 anys, té la seu a Barcelona i actua a tot l'estat espanyol. «Tenim una estructura mínima, amb una relació de 80% dels ingressos destinats a l'acció social i el 20% a pagar les persones que hi treballen diàriament». I aquesta estructura és la que vetlla per tenir un voluntariat actiu que els permeti portar a terme la seva acció.

En aquests moments tenen presència en 16 províncies, i 756 farmàcies que participen en el projecte de l'ONG. D'aquestes, 347 són a la província de Barcelona i 320 al seu entorn metropolità. La previsió és de poder fer la gestió de 66.000 medicaments.

Demà, dissabte, de 10 del matí a 2 de la tarda, es fa la campanya anual de recollida de medicaments. Hi ha farmàcies de Manresa, Navarcles, Olesa i Esparreguera que faran aquesta recollida. I Bosch està convençut que l'any que ve el nombre d'oficines vinculades encara serà més gran. Són l'única ONG que fan aquesta atenció a persones que es poden trobar sense feina, a vegades amb càrregues familiars, i sense tenir recursos per adquirir productes de farmàcia amb recepta i sense que els són necessaris per atendre les seves malalties. El que es demana a les persones que hi vulguin col·laborar és que comprin un medicament de la llista de necessitats que tindran a les oficines col·laboradores. En aquestes farmàcies hi haurà persones que explicaran l'acció social.

Aquestes compres aniran destinades a entitats com Creu Roja o Càritas de cada localitat, que seran les que faran arribar les medicines als que ho necessiten. L'aportació de les farmàcies és que donen a l'entitat el marge comercial d'aquestes vendes. Les farmàcies passen la factura d'aquests medicaments a l'ONG que en garanteix el pagament «en 3 o 4 dies»

L'ONG rep ajuts del govern central, de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres institucions, i també de laboratoris farmacèutics. L'entitat ha vist com el nombre de beneficiaris estava tenint un creixement exponencial a mesura que es va donant a conèixer la seva acció. El 2015 es van atendre 400 sol·licituds i van rebre una aportació de 50.000 euros; el 2016, 1.200 persones van tenir relació amb el Banco Farmacéutico i les aportacions van ser de 138.000 euros; i aquest any s'espera superar de llarg aquestes xifres anuals.

Bosch explica que l'atenció va dirigida a una bossa de persones que «tenen el problema econòmic, però molt altres de salut i socials que hi estant estretament vinculats». «Les regions que més peticions generen són les del sub de l'estat, però a Catalunya també hi ha mol casos», explica Bosch. A part de la feina solidària, aquesta acció els aporta moltes dades sobre la problemàtica social.

Ara treballen en desenvolupar una APP perquè les farmàcies puguin fer la seva operativa directament amb aquesta ONG, el que eliminaria molts passos.