La comissió d'estudi dels serveis funeraris posa en marxa l'anàlisi del sector

El Consell Comarcal ha portat a terme la primera sessió de la comissió d'estudi del serveis funeraris al Bages, en la qual es va acordar sol·licitar als ajuntaments una sèrie d'informacions i documentació per poder contrastar les dades de què es disposa i fer una radiografia de la situació a la comarca. Als municipis se'ls ha demanat que detallin si disposen d'ordenança reguladora dels serveis funeraris i si tenen una regulació concreta en el supòsit d'enterraments que sufragui o no la corporació per motius socials.

A més, s'ha demanat ajuda tècnica a la Diputació per estudiar la viabilitat econòmica i jurídica de crear una empresa pública supramunicipal de serveis funeraris. La comissió també va decidir demanar a les quatre empreses que operen al Bages els costos dels seus servei.



Eina de gestió



L'aplicació de gestió dels cementiris municipals creat pel Consell Comarcal del Bages i utilitzat a la comarca ja fa uns anys, es convertirà en una eina de referència per als ajuntaments de la província de Barcelona, després que la Diputació hagi signat un conveni amb el Consell per fer-lo extensiu als municipis que l'hagin sol·licitat.

Coincidint amb l'onzena jornada de formació i seguiment del projecte de cementiris municipals, s'ha informat els ajuntaments que la Diputació invertirà i col·laborarà en el programa per adequar-lo a la tecnologia actual i fer-lo més accessible a la ciutadania per consultar les seves dades. El Consell espera tenir la versió actualitzada a final d'any. És una eina informàtica que recull les dades relatives als cementiris; distribució dels carrers, la propietat dels nínxols i difunts i permet la gestió de la informació per als ajuntaments.