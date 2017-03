L'ICS incorpora tres reforços per suplir temporalment la baixa de la pediatra de Moià

L'Institut Català de la Salut ha maniobrat per poder cobrir parcialment la baixa de l'única pediatra que visita de dilluns a divendres, al centre d'assistència primària (CAP) de Moià, malgrat les dificultats amb què topa el departament actualment per trobar professionals disposats a treballar en aquestes àrees.

Segons ha explicat Anna Forcada, responsable d'Atenció Primària de l'ICS al Bages, Berguedà i Moianès, el que s'ha fet és disposar una cobertura temporal d'aquesta professional –que va haver d'agafar la baixa a final de gener– mitjançant tres metges que s'alternaran les jornades (en alguns casos ja hi han començat a treballar) i que a partir de la setmana vinent garantiran que quedin coberts quatre dies.

Un dels dies de la setmana queda assistit amb el pediatre que té plaça a Castellterçol i que ja visita habitualment a Moià els dimarts a la tarda. Una altra jornada es cobrirà desplaçant al CAP moianès el pediatre que visita a Artés. Un tercer dia de la setmana hi anirà una metgessa de família que fins ara estava cobrint una reducció de jornada i ara estarà suplint parcialment aquesta absència. Forcada ha concretat que «és una doctora de família amb experiència en pediatria» i subratlla que «en molt països l'atenció pediàtrica és fins als 7 anys, i a partir d'aquesta edat la fa el metge de família». A més a més, la responsable d'Atenció Primària de l'ICS ha explicat que es completarà la cobertura amb la incorporació d'una doctora que donarà suport a tota la regió, i que un dels dies exercirà al CAP de Moià. Forcada ha explicat que a aquest reforç s'hi adrecen sobretot els casos de nens amb malalties que ofereixin alguna complexitat i les revisions d'infants per sota de dos anys, que són les més especialitzades.

En concret, dilluns a la tarda hi haurà dos metges per a pediatria, l'un per atendre urgències i l'altre per a revisions programades. Dimarts hi haurà una doctora al matí, i a la tarda el pediatre que habitualment visita a Castellterçol. Dimecres i dijous també hi haurà un professional al matí. A més, divendres vinent s'ha previst un reforç puntual per poder atendre revisions que s'han endarrerit les cinc darreres setmanes.