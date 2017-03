Montserrat inicia les obres per reformar i camuflar el voladís construït fa 40 anys

Montserrat ha començat les obres de rehabilitació de l'estructura que fa de voladís en el tram final de la carretera que permet accedir a l'àrea del monestir. Una intervenció que, tal com ja va avançar aquest diari, té com a principal objectiu garantir la plena seguretat del pont, construït fa quatre dècades, però també, i com a intervenció més visible, aplicar alguna mesura que permeti camuflar la infraestructura i, en conseqüència, reduir l'impacte visual que té des d'una panoràmica general sobre el conjunt de la muntanya.

Operaris de l'empresa que portarà a terme el projecte ja han començat a treballar desbrossant la base de l'estructura, ja que un dels punts principals és analitzar com està la base dels pilars.

El que es farà amb aquesta operació que ara s'ha començat -que té com a principal dificultat l'accés dels operaris a l'espai on s'ha de treballar ja que una part queda fora dels camins d'accés,al costat del tram final de la via del cremallera- és fer una revisió i un sanejament general de l'estructura (estat de les bigues, soldadures, fixacions...) i posteriorment fer-hi una intervenció perquè no quedi tan a la vista.

Es tracta d'un entramat de bigues de ferro a la vista que s'assenten damunt d'uns fonaments de formigó situats sobre la roca que hi ha al costat del traçat final del cremallera de Montserrat. El gros dels treballs es concentrarà a la part inferior del voladís, és a dir, a l'estructura sobre la qual s'aguanta. El projecte té un cost previst d'uns 500.000 euros, dels quals la Diputació n'hi posarà 300.000; el departament de Presidència de la Generalitat 100.000 més i el Patronat els altres 100.000.

Aquest viaducte es va començar a construir a la meitat de la dècada dels 70 del segle passat, i es va vincular a les obres de construcció i millora de la carretera de Can Maçana. Es tracta d'una passarel·la de 150 metres de longitud i d'uns 30 metres d'alçada respecte de la base al punt màxim.