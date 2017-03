ERC i la CUP d'Artés preparen per al juny el relleu pactat a l'alcaldia

El regidor i primer tinent d'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, de la CUP, prendrà el relleu del republicà Josep Candàliga a l'alcaldia d'aquest municipi en una data encara per concretar el proper mes de juny. D'aquesta manera donaran compliment a l'acord sorgit del pacte entre els dos partits després de les eleccions del maig del 2015, i que va donar lloc a un govern amb 4 regidors d'ERC i 3 de la CUP, mentre que CiU va quedar a l'oposició amb 6.

El canvi es produirà a l'equador del mandat, i és previst que els dos polítics es trobin les properes setmanes per fixar una data i detallar els termes en què s'ha de produir el relleu. Caldrà un ple de renúncia de Candàliga, que podria coincidir amb l'ordinari de mitjan mes de juny, i tot seguit el primer tinent d'alcalde, Ernest Clotet, convocarà un ple extraordinari que se celebraria a continuació, i en què es constituiria la mesa d'edat per a les votacions i el nomenament del nou alcalde. Aquest és el procediment habitual que se sol seguir en casos com aquest, «però parlarem amb tots els grups per decidir la millor manera de fer-ho», apunta Candàliga.

Actualment, a banda de l'alcaldia, Candàliga té les regidories de Governació i Medi Ambient amb una dedicació parcial del 50 %, i Clotet és el responsable de Serveis Socials, Participació Ciutadana, Benestar Social i Salut. En el seu cas, té oficialment una dedicació del 41%, i no del 50 %, per ajustar-se als llindars salarials estipulats per la CUP. Amb el canvi de càr-recs previst per al juny, la idea és que Candàliga i Clotet també s'intercanviïn com a mínim una part de les regidories, si bé tots dos admeten que ho han de valorar, i pel que fa a la dedicació, Candàliga mantindria la que ja té, mentre que en el cas de Clotet encara no és clar, tenint en compte les responsabilitats addicionals que comporta la feina d'alcalde, tot i que en cap cas no se sobrepassaria el màxim del 50 % de dedicació estipulada per a l'alcaldia en el pacte de començament de mandat. Quant a la resta del cartipàs, en principi no es preveuen canvis.



Un pacte fructífer



El pacte de govern entre ERC i la CUP a l'Ajuntament d'Artés va arribar fa dos anys després d'un mandat convuls, amb un govern en minoria d'ERC, que tenia 3 regidors, i 2 del PSC, mentre que la CUP, amb 3, va quedar a l'oposició, juntament amb CiU, que aleshores en tenia 5.

Avui, un any i mig després de les darreres eleccions municipals, el pacte entre ERC i la CUP va ben encaminat, segons coincideixen a dir tant Candàliga com Clotet. La CUP, que no havia governat mai en aquest municipi, admet que hi va haver un temps d'adaptació a la nova situació i també «a la manera de fer de les dues parts», però que, passat el primer any, «veiem que en general s'està seguint bastant el treball que vam estipular», i a hores d'ara «ens sentim còmodes amb el pacte», explica Clotet.

Candàliga coincideix en «la bona entesa», i explica que en allò que afecta el poble «mirem de prendre les decisions amb el màxim d'acord, i pel que fa a la resta, es manté la plena llibertat que sempre hi ha hagut». L'encara alcalde admet el canvi respecte al mandat anterior, «perquè ara tenim una majoria, que hem de cuidar, però és majoria», i si bé diu que no necessàriament és més fàcil, «podem governar amb més garanties i no tants impediments». Clotet reitera la importància de dialogar, fins al punt que «no portem res al ple si no n'estem tots convençuts».