Les portes obertes de l'Escolania per trencar tòpics atrauen cinquanta famílies

La família Milán, acompanyada del Pau, ha estat una de les més de 50 famílies que han participat en la jornada de portes obertes que ha organitzat un any més l´Escolania de Montserrat. Com ja és tradicional, els escolans han estat els encarregats d´oferir una visita guiada per totes les dependències del centre i explicar-ne el funcionament intern.

El director del centre, el germà Sergi d´Assís, va explicar que la jornada de portes obertes «és un dia molt important» perquè serveix per trencar molts dels tòpics que s´associen a la institució.

«De l´Escolania tothom en sap coses, quatre tòpics, però molt sovint no es coneix globalment», va assegurar. La família Milán, per exemple, ha quedat sorpresa pel fet que els nens puguin anar a dormir a casa si ho volen, la importància que es dóna a l´ensenyament de l´anglès i que les tauletes siguin una eina habitual a les aules.

Per al director del centre, s´associa a tòpics que en ple segle XXI no tenen cap tipus de vigència, ja que l´Escolania de Montserrat «busca formar músics i persones que puguin contribuir a la societat» i no pas fomentar les vocacions religioses. De fet, el germà Sergi d´Assís recorda que la majoria del professorat és seglar.

Un dels aspectes en què més es va incidir durant la visita, perquè també és una de les preocupacions dels pares i mares, és en deixar clar que, tot i que l´Escolania de Montserrat és una escola de música en què els alumnes assagen i canten en directe cada dia, el projecte educatiu és modern i de primer ordre.