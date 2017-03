La segona calçotada popular de Regió7 porta 300 persones a Horta d'Avinyó

La segona calçotada popular organitzada ahir per Regió7 va tornar a ser un èxit. Unes 300 persones van participar en la trobada, que enguany es va celebrar en l'acollidor marc de la masia Abadal, a Horta d'Avinyó. Malgrat que el dia s'havia llevat gris, finalment el temps va acompanyar durant tota la jornada i els 300 comensals, vinguts d'arreu de les comarques centrals, van poder degustar els calçots entaulats a l'aire lliure.

La calçotada no només va servir per reunir lectors i subscriptors de Regió7 en una jornada agradable, distesa i familiar a l'aire lliure, sinó també per promoure diversos productes de qualitat elaborats a la Catalunya Central.

Per començar, els 4.500 calçots van ser proveïts pel grup bagenc Supermercats Llobet. Tres cuiners especialistes de Valls (Alt Camp), la terra per excel·lència dels calçots, van ser els encarregats de coure'ls, guarnits cadascun amb la tradicional barretina catalana. Es van posar ben d'hora de cara a la feina, a les 10 del matí, i van estar coent calçots fins ben bé a l'hora de dinar.

Durant l'àpat, a més, els 300 comensals van amanir els calçots amb salsa de Conserves Ferrer, empresa de Santpedor que va donar pitets per a tots els comensals. La salsa era feta a base d'ametlles, tomàquets i oli d'oliva, i elaborada amb mètodes artesanals.

El menú va ser completat amb pa amb tomàquet i una botifarra. Les botifarres eren de Germans Caus de Puig-reig, especialistes en l'elaboració d'embotits i carns fresques i de proximitat. I el pa, del forn El Passeig, de Manresa. L'oli era de la manresana Aromàtics del Mediterrani. I, per postres, el navarclí Agustí Pastisser va ser l'encarregat d'aportar-hi la coca, mentre que la sallentina La Torre va oferir l'assortiment de iogurts.

Les begudes també van tenir denominació d'origen 100% bagenca. El vi era de la cooperativa Artium Artés, mentre que les cerveses eren de l'empresa Guineu, de Valls de Torroella. Finalment, Cafès del Bages va ser l'encarregat de servir els cafès.

Entre els comensals hi havia gent de totes les edats. Com a anècdota, una família manresana va ser qui va aportar les dues persones de més i de menys edat: Eugènia Serra, de 91 anys, i la seva besnéta de 3 mesos, la Queralt.