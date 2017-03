Retiren un niu de vespes de 50 centímetres d'un bloc de pisos, a Navàs

#AgentsRurals retiren un niu de vespes de 50 cm d'alçada en un edifici d´habitatges de Navàs (Bages). Tot i que, per la mida, es pensava que podia ser de vespa asiàtica (Vespa Velutina), finalment s'ha constatat que era de vespa germànica (Vespula Germanica).

