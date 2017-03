Sant Vicenç aconsegueix millores en el nou contracte del servei de jardineria

Durant les darreres setmanes ha entrat en funcionament el contracte del nou servei de jardineria municipal a Sant Vicenç de Castellet. L´Ajuntament ha obtingut nombroses millores en la prestació dels serveis gràcies a aquest nou contracte en què s´incorpora un tercer operari (fins ara n´hi havia dos) i es cobreixen nous espais que s´han anat urbanitzant els darrers anys. És el cas de les rotondes d´accés a la població, el marge esquerre del riu Llobregat, més superfície de finques i solars municipals i les zones verdes dels polígons d´activitat econòmica.



Millores sense cost afegit

D´entre les millores ofertades sense cost afegit per l´Ajuntament i que ja s´estan executant destaca l´enjardinament amb gespa de la zona de sobre el Parc de la Mare, les millores al parterre del carrer Mura, l´increment de la freqüència del canvi de les flors de temporada, el personal de reforç per a les èpoques de reg i poda i l´increment de freqüència en la neteja de torrents i solars. En matèria ambiental, s´utilitza la tècnica d´endoteràpia per tractar algunes plagues, l´ús del biodièsel en els vehicles del servei i la incorporació d´eines i maquinària elèctrica.



150 noves jardineres



Una de les millores més visibles serà la instal·lació de 150 jardineres a l´avinguda Secretari Canal fins al Parc de la Mare. La col·locació de les jardineres es farà durant els propers dies i no tindrà cap cost afegit per a l´Ajuntament.



Dos anys de durada

El contracte amb l´empresa Parcs i Jardins Catalunya, SL té una durada de dos anys, més dos anys prorrogables amb un import d´adjudicació de 146.000 euros anuals.