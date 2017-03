Súria preveu implantar la recollida de residus porta a porta a final d'aquest any

L'Ajuntament de Súria té la intenció de tirar endavant la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta aquest 2017, probablement a final d'any. Segons han informat fonts municipals, a hores d'ara s'està elaborant la proposta d'implantació d'aquest model, que el consistori preveu presentar a les entitats veïnals de la vila abans de la seva posada en marxa.

La implantació del sistema porta a porta a Súria compta amb l'assessorament de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i, segons apunten des del consistori, es tindrà present «l'experiència d'altres municipis propers que ja l'apliquen». El canvi en la recollida d'escombraries, diuen, «respon a les exigències de les directives comunitàries per a la reducció dels residus de rebuig, amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat dels abocadors públics controlats».

L'Agència de Residus de Catalunya ha aprovat recentment una subvenció destinada a l'Ajuntament de Súria, que té com a finalitat contribuir a la implantació d'aquest sistema de recollida de residus, que també ha de permetre augmentar considerablement els índexs de reciclatge del municipi. Abans de la seva posada en marxa l'Ajuntament de Súria ha anunciat que farà una campanya informativa entre els veïns sobre el funcionament del nou model de recollida.

Actualment, el sistema de recollida de la brossa porta a porta al Bages està implantat als municipis de Santpedor i Artés, i a la comarca del Moianès també s'utilitza a Santa Maria d'Oló. Igual que Súria, Navarcles preveu posar-lo en marxa aquest any després que el consistori aprovés, a final de l'any passat, el plec de clàusules per a la contractació del servei. Monistrol de Calders, que inicialment també preveia implantar-lo aquest any, finalment va congelar el projecte perquè el govern municipal vol més temps per fer conscienciació.