Els Agents Rurals retiren d'unes golfes de Navàs un niu de vespes de mig metre

Un niu de vespes de 50 centímetres d'alçada. Aquesta és la sorpresa (i l'ensurt) que van tenir la setmana passada els veïns d'un bloc de pisos de Navàs quan es disposaven a fer uns treballs de lampisteria a les golfes de l'edifici. L'Ajuntament va alertar de la troballa als Agents Rurals, que van ser els encarregats de retirar el niu. Tot i que, inicialment, per les seves grans dimensions es va sospitar que podia ser de vespa asiàtica (Vespa velutina), una espècie invasora de la qual es fa un seguiment des del cos, finalment van constatar que es tracta de vespa germànica (Vespula germanica).

Els agents rurals van rebre l'avís a principi de la setmana passada per part de la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Navàs. Pere Oliva, un dels agents que es van encarregar de retirar el niu, explicava ahir que quan van arribar van veure que «hi havia moltes vespes mortes a terra però com que a vegades a l'hivern estan en letargia ens vam voler assegurar que no n'hi havia cap de viva a dins». Després de comprovar que no n'hi havia, van retirar el niu i el van traslladar a les dependències de Manresa.



Una troballa poc habitual

El procés de retirada es va fer garantint les màximes mesures de seguretat, amb vestits d'apicultor. El niu estava enganxat per una banda a sota la teulada i, per l'altra, a una paret, de manera que les vespes hi podien accedir per una paret que donava al carrer i «també tenien un accés directe al niu per la teulada», assegura Oliva. Els agents han qualificat la troballa de «poc habitual» per la seva mida i només recorden haver-ne localitzat un de similar, però no tan gran, fa uns anys a Avinyó. Tenint en compte les grans dimensions del niu, asseguren que aquestes colònies poden arribar a tenir fins a 10.000 individus.



«És una obra d'enginyeria»

Per a Oliva, el niu, que tot i les dimensions només pesa aproximadament un quilo, «és una obra d'enginyeria». Les vespes masteguen fusta i fabriquen una pasta de cel·lulosa a partir de la qual van donant forma a l'estructura on es pot apreciar, en el seu interior, diferents pisos i cel·les. El niu trobat a Navàs té com a curiositat que ha adoptat una forma de cor.



Seguiment de la vespa asiàtica

Els Agents Rurals treballen per detectar possibles colònies de Vespa velutina, d'origen asiàtic, per evitar-ne l'expansió. Es tracta d'una espècie invasora, d'una mida més gran que l'habitual, que no representa un risc addicional per a les persones però sí grans pèrdues per al sector apícola. De moment, el cos no n'ha detectat cap a la comarca del Bages.