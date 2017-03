Un canvi en la normativa estatal d'aigües podria dificultar la residència de Sallent

El projecte de construcció de la nova residència d'avis de Sallent, del qual es va fer una aprovació inicial el setembre passat, té un nou entrebanc en el camí. Es tracta d'un canvi en el reglament estatal que ha fet més restrictiu el tipus d'equipaments que es poden construir en zones considerades inundables, i que ara s'ha de valorar quina incidència té en el projecte, ja que la ubicació prevista (la qual cosa ja ha estat des de fa temps motiu de controvèrsia) és a l'espai de la Fàbrica Vella, al costat del riu.

Precisament, per a avui l'Ajuntament havia programat un acte informatiu sobre l'estat del projecte, i per a demà hi ha convocat un ple, al qual el grup municipal d'ERC ha portat una moció en què demana que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) faci un nou informe sobre la futura ubicació de la residència en aquest emplaçament. Esquerra fa aquest requeriment després que mesos enrere la formació va fer una consulta a la direcció general de Protecció Civil i aquest òrgan li va respondre que no li correspon emetre informes en el procés de tramitació de llicències urbanístiques, però sí que l'informava que el 29 de desembre passat es va aprovar una modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (d'àmbit estatal) que, entre altres aspectes, «estableix les restriccions sobre noves activitats en zones de flux preferent, entre les quals les residències de persones grans».

El darrer informe emès per l'ACA és favorable a aquest projecte, però està signat en data de 28 de desembre del 2016, és a dir, just un dia abans de l'entrada en vigor del canvi en la normativa estatal. En concret, aquest pronunciament de l'ACA confirma que la parcel·la es troba en zona inundable, però valora que en els informes precedents emesos pel mateix organisme s'indicaven «les mesures d'autoprotecció que es consideraven necessàries davant de la inundabilitat», i que aquestes «consisteixen a situar qualsevol obertura (portes, finestres) per sobre de la zona inundable» i valora que «les mesures estan recollides al document presentat» per l'Ajuntament, motiu pel qual informava favorablement al projecte executiu.

Esquerra, però, creu que ara cal un nou informe, davant el canvi de normativa estatal. Planteja que Sallent «disposa d'altres espais en els quals es pot construir la residència» i que «no hem d'arriscar la vida de les persones».

Ahir al vespre, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, tenia una reunió programada amb l'ACA per poder donar més detalls en l'acte d'avui, i alhora subratllava que aquest organisme a emès fins a quatre informes favorables.