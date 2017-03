Els infants del Bages aproven un manifest que resumeix en 34 punts l'escola que volen

Els infants de cinc Consells d'Infants del Bages van fer sentir la seva veu per demanar l'escola que volen per al seu futur. En aquest segon plenari de Consells d'Infants, convocat pel Consell Comarcal, 42 nens i nenes d'Artés, Callús, Sallent, Santpedor i Sant Joan de Vilatorrada van debatre per acordar un manifest que, amb el títol "L'escola que volem" es va presentar ahir mateix al Consell d'Alcaldes del Bages, i les properes setmanes passarà pel ple del Consell Comarcal i es presentarà al Parlament de Catalunya.

Mobiliari renovat i més còmode, més material a les aules, patis grans i equipats, eliminar els barracons, fer més experiments, casos pràctics i activitats divertides, que cada infant marqui el seu ritme d'aprenentatge o tenir mestres engrescats i motivats són només algunes de les demandes dels infants, que van plasmar les seves reivindicacions en un manifest de 34 punts.

El segon plenari de Consells d'Infants del Bages va servir perquè cada consell municipal portés la seva proposta i, a través d'una dinàmica de grup, es van acabar triant els punts definitius que s'han inclòs al manifest. Quan el document va estar redactat, els infants es van desplaçar fins al Consell Comarcal del Bages, on s'estava celebrant un Consell d'Alcaldes, per llegir el seu manifest davant els responsables municipals.

El projecte, impulsat des del Consell Comarcal del Bages, s'ha allargat durant tot el curs amb l'objectiu de recollir la veu dels infants i les seves propostes per millorar el sistema educatiu. S'han fet diverses trobades i el projecte culminarà amb l'aprovació del manifest per part del proper ple del Consell Comarcal i amb una visita al Parlament de Catalunya per fer entrega del document final.

La consellera comarcal d'Educació, Èlia Tortolero, ha explicat que ha estat una experiència "molt motivadora i enriquidora i preveiem que el curs vinent es crearan nous Consells d'Infants a la comarca del Bages".