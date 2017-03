Batanés demana a Casals que aporti l'expedient d'Antifrau de la residència de Sant Fruitós

L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha inclòs al ple municipal, que se celebrarà demà, dijous, una pregunta adreçada a la portaveu del grup municipal de CiU, Mercè Casals, sobre l'accés que ha tingut la regidora a l'expedient de l'Oficina Antifrau sobre les presumptes irregularitats a la residència. Un accés que, segons l'alcalde, es va denegar al mateix Ajuntament.



Batanés li qüestiona per què creu que li han donat accés a ella i no al consistori, i li demana «a qui s'ha de dirigir l'Ajuntament per rebre el mateix tracte d'accés a expedients que ha rebut vostè». En la mateixa línia, l'alcalde insta Casals que si ha tingut accés a l'informe «aporti els documents que té per tal que la resta de regidors i l'Ajuntament com a adminsitració afectada pugui tenir-los».



Batanés assegura que l'Ajuntament «a hors d'ara no té cap notificació que s'hagi tancat l'expedient», però en canvi l'Oficina Antifrau justifica l'accés que té Casals a l'informe al tancament de l'expedient. En aquest sentit, li demana si ho pot confirmar i li retreu que si ho sabia no ho comuniqués en una reunió de portaveus del mes de gener passat.