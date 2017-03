L'Associació de Dones i la CUP de Navarcles feminitzen el noms dels carrers

Aquest 8 de març Navarcles s'ha despertat amb un canvi temporal en el nom dels seus carrers. Allà on constaven noms com el del General Prim, Valentí Vintró o Jesús s'havien transformat aquest dimecres en d'altres de femenins com el de Mary Wollstonecraft, Anna Espelt o Frederica Montseny. Es tracta d'una acció reivindicativa duta a terme la CUP amb el suport i col·laboració de l'Associació de Dones de Navarcles.

Navarcles a dia d'avui té 45 carrers que porten noms de persones, però d'aquests només 3 corresponen a dones. La resta, el 93,4%, corresponen a homes. A aquesta llarga llista d'homes que donen nom als carrers de Navarcles s'hi poden trobar artistes, polítics, militars, religiosos, escriptors i personatges locals. Només la Mare de Déu, la Germana Guadalupe i la Montserrat Roig aporten un nom femení a l'espai públic del municipi.

Aquesta acció simbòlica s'emmarca en el context de la commemoració del dia internacional de la dona treballadora i ha tingut com a objectiu, segons han informat les mateixes organitzacions, «donar visibilitat a les dones i feminitzar un espai públic fortament masculinitzat». Tal i com també han fet públic les dues organitzacions «aquesta iniciativa busca generar debat social sobre aquesta problemàtica i conscienciar l'ajuntament i la ciutadania d'aquest biaix de gènere que pateix el nomenclàtor local i avançar cap a la paritat en un aspecte tant simbòlic i important com ho és l'espai públic».

Els noms triats per fer aquesta substitució reivindicativa han estat els de dones navarclines com el de la mestra Anna Espelt, la llevadora Concepció Pons o l'anarquista Angelina Gilabert; però també noms de dones catalanes il·lustres com l'escriptora i feminista Maria Mercè Marçal o la militant del POUM Otilia Castellví. Han completat la llista alguns noms internacionals com el de la dirigent comunista Dolores Ibárruri o el de la científica polonesa Marie Curie.