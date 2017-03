Navàs commemora el dia de la Dona amb tallers i pel·lícules

Aquest matí s'ha fet una concentració a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament on dos alumnes de l'Institut-Escola Sant Jordi han llegit un manifest per reclamar la igualtat de les dones.

Enguany als ja tradicionals actes centrals que se celebraran el dimecres 8 de març, s'hi sumen la projecció de la pel·lícula "Quédate a mi lado", l'obra de teatre "Sense Pausa" i dos tallers per a dones, el primer de coaching lúdic que es realitzarà en quatre sessions de dues hores cadascuna i el segon anomenat "El tabú i jo", on es treballaran diferents àmbits per a l'empoderament de les dones i que es realitzarà el dimecres 15 de març a la tara a la Biblioteca.

Cal destacar que enguany l'Ajuntament de Navàs ha presentat diversos projectes de subvencions a la Diputació i a la Generalitat de Catalunya que han estat acceptats i això ha permès millorar les actuacions ja previstes no només en les diades commemoratives com poden ser el 8 de març o el 25 de novembre sinó en el desenvolupament i implementació de les accions previstes al Pla d'Igualtat de Gènere de Navàs.

Als documents adjunts hi trobareu el programa d'actes, que us podreu descarregar.

