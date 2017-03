Sallent frena el projecte de la residència fins a aclarir el grau d'afectació del solar

L'Ajuntament de Sallent ha decidit frenar l'aprovació definitva del projecte de construcció de la nova residència d'avis municipal al solar de la Fàbrica Vella, fins que aclareixi si aquest espai està afectat o no per la nova normativa estatal que regula les zones inundables. Una nova normativa (de fet, el que hi ha hagut és una modificació d'alguns aspectes de l'anterior) que des del desembre passat és més estricta i que, entre altres aspectes, estableix les restriccions sobre noves activitats «en zones de flux preferent», entre les quals les residències de gent gran (tal com explicava Regió7 en l'edició d'ahir).



L'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha explicat que, «en aquests moments, tenim en vigor el Reial Decret del 29 de desembre, que impedeix construir en solars que es trobin en el flux preferent d'un riu», però que «falta que l'Agència Catalana de l'Aigua determini els fluxos preferents del riu Llobregat», un mapa de cotes annexes a les que pròpiament es consideren inundables. Per aquest motiu, ha argumentat Saldoni, «l'equip de govern de l'Ajuntament de Sallent (Convergència i PSC) ha decidit esperar unes quantes setmanes per veure com es concreta aquest nou mapa de fluxos preferents del riu Llobregat i com queda definitivament aquest solar».



L'alcalde sallentí ha subratllat que «sempre hem dit que la residència es podia fer, perquè teníem tots els informes favorables. Ara també la podríem fer, però com que hi ha algun dubte, nosaltres frenem. Volem fer les coses molt ben fetes. Fins al 29 de desembre passat no hi havia cap ombra de dubte, malgrat qui hi havia qui en volia sembrar. Però a partir del 29 de desembre n'hi ha alguna, i no tirarem endavant una construcció sinó estem del tot segurs que fem el correcte».



Saldoni ha afegit que aquest nou reial decret «és l'última cosa que ens esperàvem, ja que havíem fet tots els passos correctes al llarg d'aquests anys fins a tenir el millor projecte, tots els informes favorables, i el finançament per fer-ho, i ara al darrer moment ens apareix aquesta nova normativa». Per aquest motiu, reiterava l'alcalde de Sallent, «esperarem a veure concretament com afecta en el nostre projecte, però també al conjunt del municipi, ja que limita i crea problemes en el desenvolupament d'altres sectors propers al riu».