Una gossa rescata el seu amo a Santpedor en despertar-lo durant un incendi a casa

Tot va quedar en un ensurt, però, si no hagués estat per la seva gossa, Neula, les conseqüències potser haurien estat unes altres. Un incendi va cremar ahir al matí un quad a l'interior d'un garatge de Santpedor i el fum es va estendre de seguida per tota la casa. En aquell moment, a l'habitatge només hi havia un noi de 20 anys, que estava dormint a l'habitació. «La gossa ha entrat bordant i m'ha despertat, quan ja estava entrant molt de fum al pis. Si no arriba a ser per ella, vés a saber si encara estaria al llit», expressava ahir el jove afortunat, Joel Serrano.



Els fets van tenir lloc cap a 2/4 d'11 del matí, en una casa del car-rer de Josep Espinalt, integrada per un garatge i dos pisos. En aquella hora, a la casa només hi havia Joel Serrano, que estava dormint a la seva habitació, situada al primer pis. Els seus pares eren fora i la seva àvia, que viu a la segona planta, havia sortit a comprar.



Per causes que es desconeixen, presumiblement per una avaria elèctrica, va començar a cremar un quad que era a l'interior del garatge. El foc es va estendre ràpidament per tot el vehicle, incloent els pneumàtics, amb la qual cosa ràpidament es va originar una important fumera. Com que totes les portes internes de la casa estaven obertes (els seus propietaris les deixen així per permetre que la gossa pugui bellugar-se per tot l'habitatge), el fum va pujar ràpidament per l'escala i va començar a entrar als dos pisos, incloent-hi a l'habitació del noi, la porta de la qual també estava oberta.



«La Neula devia estar bordant feia estona, però jo no em despertava, perquè ja és habitual que a vegades lladri», explicava ahir en Joel. «Però aquest cop la gossa ha entrat a l'habitació, ha continuat lladrant i i m'he despertat. En fer-ho, en aquell moment ja he començat a respirar fum i he sentit com es produïen explosions al garatge». Va notar que al pis hi havia fum, però el pitjor va ser quan va treure el cap per l'escala. «Estava tot negre, no es veia res, ni tan sols la claror de fora. De seguida, he començat a baixar l'escala, aguantant-me la respiració, per no haver de respirar tot aquell fum», va relatar. En Joel va poder així sortir al carrer, juntament amb la gossa, que no el va deixar mai. «He sortit de casa amb el que duia, només els pantalons. No he tingut temps d'agafar res», va dir. Un cop al car-rer, va demanar ajuda al conductor d'un cotxe, que va trucar als Bombers. Tant ell com la gossa van resultar il·lesos. «Li estic molt agraït, a la Neula. Si no arriba a ser per ella...», sospira.