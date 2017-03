Sant Vicenç augmenta fins a 40.000 euros la partida per al pressupost participatiu

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet va posar en marxa ahir el segon pressupost participatiu al qual destina una aportació de 40.000 euros, 3.000 més que l'any passat. Fins al 26 de març, tots els veïns i veïnes empadronats al municipi poden presentar les seves propostes a l'OAC o a través d'un formulari del web municipal.



En la línia de l'any anterior, les propostes han de pertànyer al capítol d'inversions, s'han de poder executar en aquest exercici i han de ser de competència municipal. Després de comprovar la viabilitat tècnica i econòmica de les propostes, del 8 al 21 de maig, estaran exposades. A més, el 18 de maig hi haurà un jornada a l'auditori de la biblioteca on els autors de les propostes les podran defensar i presentar al públic. Finalment, del 22 al 28 de maig es farà la votació.



Com a novetat, en la votació telemàtica es demanarà un número de telèfon mòbil al qual s'enviarà una contrasenya per validar la votació. D'aquesta manera, s'evita «la picaresca i es garanteix la seguretat a l'hora de votar», apunta la regidora de Participació Ciutadana, Ester Sánchez. Tal com va passar l'any passat, si l'opció guanyadora té un pressupost inferior als 40.000 euros, la resta de diners es destinaran a una altra de les propostes més votades. L'any passat l'opció que guanyadora va ser la compra d'un vehicle per a Protecció i Civil i amb els diners restants es van adquirir 5 desfibril·ladors per a diferents punts del municipi.