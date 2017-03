El fenomen Navàs en l'elaboració de vins viu la seva gala i deixa una gran sabor als comensals

La VI edició del Maridatge dels vins de Navàs ha estat una mostra de la bona feina que s'està fent en aquesta població al nord de la comarca en l'elaboració i l'experimentació de vins. Es va provar un primer vi de porró i sis més, prèviament escollits, que van maridar amb restaurants de Navàs i de poblacions veïnes. Va ser una vetllada en la que per primer cop es feia una aposta per la diversitat de restaurants, que va reunir 230 persones al teatre de Palà. Entre els assistents, el millor somelier d´Espanya 2016, Josep Pelegrin, que "ha valorat la mostra com un esdeveniment imprescindible per entendre el present i el futur del Pla de Bages vitícola, amb la puresa i la radicalitat com a orígen de tot".

L´enòleg Joan Soler, president de la D O Bages, que va comentar cadascun dels vins, va recordar que el Maridatge és un acte cultural que ens recorda que Navàs era terra de vins, que ara és terra de vinyes per voluntat i passió dels nous vinyaires i també ho vol ser de futur. En aquest sentit va anunciar la creació de l´Aula del Vi, un espai d´intercanvi d´experiències, per millorar i compartir l´activitat vitivinícola.

L´alcalde de Navàs, Jaume Casals, va donar la benvinguda i va establir una comparació entre la golejada del Barça (6-1) i la remuntada amb el canvi de model que enguany havia suposat aquest maridatge, que va passar e comptar només amb un restaurador a fer-ho amb 6. I, per Casals, aquest partit també l'havien guanyat, també havien passat ronda com el Barça la nit anterior.. El regidor de Món Rural, Gerard Massegú, va fer un emotiu record a un vinyaire de pedra picada com va ser Josep Obradors Camprubí, el Conrado.

El Maridatge va donar la benvinguda als assistents amb música a càrrec del duet Martí Riera i Berta Sala, mentre el públic degustava embotits artesans de Navàs i vi de ca l´Estruch.

Vins dels cellers i les vinyes de Martí Just, Arcadi Vilà, Joan Izquierdo, Marc Comaposada, Josep Manubens, van maridar amb les cuiners dels restaurants 6Sentits, Logos Berguedà, Casino de Valls, Hostal Cal Fuster, Alberg de Castelladral i la Pastisseria Mas. Plats innovadors van conviure i complementar-se amb la cuina tradicional i de proximitat. El vi com a màxima expressió de la terra i dels cuidadors-vinyaires va maridar amb propostes gastronòmiques agosarades i amb productes de Sobirania Alimentària.

La Mostra de Vins continua viva aquest cap de setmana a Castelladral, amb caminada, tast de vins, fira amb productes ecològics, xerrada sobre sobre vinyes i remeis, concert amb la Coral Nova, l'Arrossada i ball fi de festa amb Jordi Soler, organitzada per l'AAVV d'Amics i VeÍns de Castelladral.