L'associació islàmica de Sant Fruitós lloga una nau per fer-hi una mesquita

La Comunidad Islámica Al-Nour de Sant Fruitós de Bages ha sol·licitat la llicència d'activitat per fer un centre de culte en una nau d'uns 250 metres quadrats del polígon de la Bòbila, on anteriorment hi havia hagut una part de la sala de festes Malibú. L'entitat està pendent dels permisos per adequar l'espai, que tindria una capacitat màxima de 190 persones. Des de fa un any, el municipi disposa d'una normativa municipal que regula on es poden ubicar els centres de culte.



La Comunidad Islámica Al-Nour fa quatre mesos que té llogada la nau situada al número 3 del carrer de Lleida i ja té fet el projecte de reforma per adequar l'espai com a oratori. Ara, està pendent d'obtenir la llicència d'activitat i el permís d'obres, sol·licitats la setmana passada, per començar les reformes necessàries que passen per l'adequació d'un vestíbul amb dues entrades, millores en la il·luminació i la instal·lació de mesures antiincendis.



Des de la seva creació el 2009, l'entitat ha fet diferents intents fallits per tenir un oratori al municipi, primer en un local del carrer de Padró i posteriorment en un de la carretera de Vic. El president de l'entitat, Abdelkader Banabou, assegurava ahir que, «com tots els pobles, volem tenir el nostre espai, complint la normativa».



Precisament, l'Ajuntament de Sant Fruitós va iniciar la regularització dels centres de culte el 2014 arran de la petició de l'entitat islàmica per ubicar un oratori als baixos d'un edifici ja existent a la car-retera de Vic. En aquell moment, el consistori no disposava d'una normativa que ho regulés, i davant la petició i el recel d'alguns veïns que no veien clara la ubicació, va iniciar els tràmits per modificar el Pla General de Sant Fruitós per adaptar-lo a la llei de la Generalitat sobre centres de culte.



Ara, amb una normativa clara que ho regula, l'associació islàmica ha iniciat els tràmits per fer realitat el projecte. El local que ha llogat l'entitat té una capacitat màxima de 190 persones, tot i que, segons Banabou, per les seves necessitats no els caldria un espai tan gran, ja que calculen que a la comunitat el nombre de practicants voreja la quarantena i només sobrepassaran aquesta xifra en actes puntuals com la festa del xai i durant el ramadà.



Els membres de l'entitat són els que es fan càrrec del lloguer i de les reformes que s'han de fer al local, amb l'ajuda d'altres mesquites properes. El president de l'associació lamenta les reticències que troben en alguns veïns del poble a l'hora de tenir un espai de culte perquè considera que «no tenen cap motiu de queixa i no entenem quines dificultats hi veuen». Per aquest motiu, s'han mostrat oberts «perquè qui vulgui vingui a veure el que fem».



Per tal d'elaborar la normativa que regula els centres de culte, el consistori va crear una comissió ciutadana, amb representants d'entitats, associacions de veïns i partits polítics, que va consensuar el text de la nova llei. L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, s'ha felicitat que el municipi disposi d'una regulació «treballada i pactada amb una comissió ciutadana, que ha de facilitar l'entesa entre tothom».



La normativa no permet oratoris al nucli antic ni a les urbanitzacions del municipi. L'ordenança exclou també els polígons industrials amb l'excepció del de la Bòbila (on es vol situar el nou centre de culte), que, per la seva proximitat amb la trama urbana, es considera que és a dins del poble.