Sallent demana una nova pròrroga de la Llei de Barris

L'Ajuntament de Sallent ha sol·licitat una nova pròrroga a la Generalitat fins a final de l'any 2018 per poder dur a terme l'execució de les inversions previstes en el projecte de la Llei de Barris. Aquest projecte, anomenat La Riba del Llobregat, està pressupostat en 4,8 milions d'euros en total, dels quals fins al moment la majoria s'han invertit en la transformació de l'antiga fàbrica Cal Carrera en centre cultural i polivalent i en la rehabilitació d'immobles, segons ha concretat el govern municipal (CiU-PSC).



De les inversions previstes en els projectes de la Llei de Barris, la Generalitat de Catalunya en finança el 75%, mentre que el 25% restant és a càrrec de l'Ajuntament. Fonts municipals han concretat que fins a aquest any els pressupostos de la Generalitat no dotaven cap partida per a aquest pla, la qual cosa havia comportat que tots els municipis haguessin de paralitzar aquestes inversions, però enguany la Generalitat de Catalunya ha desencallat aquest finançament i marca com a límit el 2018. El projecte de la Llei de Barris a Sallent té com a elements prioritaris la pavimentació i accessibilitat al barri de la Rampinya (carrer Pont i Concepció); la realització de millores en la trama urbana de l'antiga carretera de Manresa a Berga entre el pont nou i el pont vell; l'adequació de l'anomenat parc fluvial, que inclou el tram de riu entre els dos ponts i l'espai de la Torre del Gas; millores en l'habitabilitat dels habitatges de tot aquest sector del barri, promoció del comerç i foment de l'emprenedoria.



L'Ajuntament ha posat en relleu que tan bon punt sigui concedida aquesta pròrroga per part de la Generalitat es reactivarà la comissió de seguiment de la Llei de Bar-ris que es va constituir en el seu moment al municipi i que, «juntament amb l'equip de govern, es presentaran els principals projectes a desenvolupar». La que fins ara ha estat la principal inversió, el centre de Cal Carrera, té pendent l'escenari i el mobiliari i es preveu que estigui llest abans de l'estiu.