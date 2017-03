Situen en el segle XIV les pintures de l'ermita de Sant Francesc de Santpedor

Les restes pictòriques que es van trobar a l´ermita de Sant Francesc de Santpedor l´any 2015 en fer treballs de rehabilitació a l´estructura podrien ser de finals del segle XIV segons la primera projecció d´especialistes que estan preparant un informe sobre la seva importància. Avui s´ha fet la visita a l´ermita per fer una prospecció visual com a pas previ a la redacció d´un projecte que l´Ajuntament de Santpedor empeny per poder accedir als ajuts necessaris per a fer-ne la restauració.

Ara, a més de constatar l´existència de restes pictòriques a la volta del presbiteri, també s´ha trobat policromia als murs laterals. Un cop realitzades les primeres inspeccions des del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i que en el seu moment van obligar a aturar temporalment els treballs de rehabilitació, ara un restaurador ha posat fil a l´agulla per fer-ne un informe tècnic. Pau Arroyo, restaurador al capdavant d´aquest informe, ha visitat aquest migdia l´ermita amb l´alcalde de Santpedor Xavier Codina. La visita ha permès fer una primera projecció visual de l´estat de conservació de les pintures murals de la volta del presbiteri. Les pintures són, amb tota probabilitat, del segle XIV, edat d´esplendor de Santpedor, un moment en què Santpedor era juntament a Manresa viles reials i tenien concedit el títol de carrer de Barcelona. Es creu que les pintures formen part de la decoració de la volta de creuer fingint motius ornamentals decoratius d´època gòtica tardana, si bé actualment es troben parcialment emmascarats per una capa de pintura blanca que en distorsiona la lectura i en dificulta la valoració.

L´Ajuntament encarregarà ara un estudi previ que determini la importància i autenticitat de les pintures. També que es detalli el cost que podria comportar-ne la seva restauració. Això permetria accedir a la convocatòria del departament de cultura per fer les obres de restauració que s´obrirà properament.

L´estudi de les pintura es fa un cop s´ha consolidat l´estructura de l´ermita

Les pintures es van trobar en el moment de fer els treballs de restauració de l´ermita el 2015. Es van aturar, es va fer una primera prospecció i es va decidir continuar la restauració, de manera que l´any passat es va poder enllestir el treball de consolidació de l´ermita. En concret es van invertir 75.000 per substituir la coberta i consolidar els murs de l´ermita. Ara, abans de poder fer una intervenció a fons en l´interior de l´ermita i recuperar aquest equipament per a l´ús públic, s´ha començat el treball del repertori pictòric i la seva posterior valoració de l´estat de conservació i restauració.

Una construcció del romànic tardà del segle XIII

Els orígens de l'ermita de Sant Francesc se situen al segle XIII, data en que es va aixecar l'edificació en l'indret on, suposadament, hi va predicar Sant Francesc d'Assís mentre feia el camí de Sant Jaume. L'ermita ha estat objecte de diverses modificacions i la darrera intervenció de restauració que s'hi va fer data de l'any 1983, a partir d'una iniciativa popular. Degut a les diferents modificacions que s'han fet al llarg de la seva història, l'estructura de l'antiga capella ha estat alterada i no conserva les formes romàniques característiques, tot i que si manté la part baixa dels murs que correspondrien a aquesta construcció inicial del romànic tardà.