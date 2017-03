Una aula del vi i una cooperativa faran costat al fenomen dels vins de Navàs

Navàs viu un moviment pràcticament únic entorn de l'eleboració de vi, en què més de cinquanta elaboradors fan els seus vins en un centenar llarg d'hectàrees del terme de Navàs. La majoria no són professionals del vi, sinó, enamorats. Alguns de tota la vida, perquè a casa seva sempre se n'havia fet, i altres són nouvinguts amb passió per un món que els té captivats.



A aquest col·lectiu li arriben bones notícies. L'Ajuntament de Navàs ha anunciat darrerament que vol convertir el vell edifici de l'escorxador en un centre d'interpretació del vi, i dijous al vespre, enmig d'un sopar de maridatge es va anunciar que en aquest mateix espai també s'hi vol encabir una aula del vi perquè els productors de Navàs puguin compartir, debatre i aprendre a fer encara millor els seus vins. I una segona novetat, l'Ajuntament posarà les eines a l'abast d'aquests petits elaboradors la possibilitat de crear una cooperativa en què puguin participar alguns dels que tinguin interès per comercialitzar el seu producte.



De la cinquantena de productors de Navàs, la majoria s'han de considerar no professionals, però ja hi ha dues experiències, Exibis i Vinyas d'Empremta, la primera formant part de la DO Pla de Bages i la segona no, que són en el camp comercial. Exibis ja va néixer amb aquesta voluntat. Vinyas d'Empremta, que porta la família Vinyas, ha fet el pas en els darrers anys. I d'altres es troben en la situació de fer uns vins prou interessants, però amb produccions molt petites.



L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, veu que en aquests moments ja es podria haver creat la necessitat de formar una cooperativa, per tal que aquests petits elaboradors trobessin un marc comú per poder compartir maquinària, experiències i aprenentatges, comercialització, registre sanitari o marca comuna. Amb aquesta intenció, l'Ajuntament organitza un viatge el proper 2 d'abril a l'Olivera, de Vallbona de les Monges, i al Viver de Celleristes de la Conca de Barberà, per veure dos exemples de cooperatives.



Casals va explicar que el projecte de transformació de l'escorxador és una inversió important en infraestructura. Té un pressupost de 380.000 euros per habilitar i museïtzar l'espai com a centre d'interpretació i com una peça d'un projecte més ampli d'enoturisme. Però l'escorxador no es vol que sigui només un espai per al visitant, per explicar el cas de Navàs, sinó que també sigui un espai amb vida on hi pugui haver activitat entre els mateixos productors.



L'alcalde navassenc pensa en l'enoturisme perquè la tradició de fer vi a Navàs es pot explicar com a fenomen històric, no només des de la realitat actual. Aquest pes del passat es pot trobar, segons el mateix Casals, en elements com les barraques de pedra seca o les tines medievals amb broca que es troben al costat del camí de la Sal, amb exemples del segle XII i del segle XIII.



I, és clar, també té en compte un factor que explica una bona part de l'interès que desperta la proposta navassenca entre els enòlegs i els grans elaboradors de vi de la zona: el fet d'haver mantingut la vinya ha permès, en l'actualitat, retrobar-se amb varietats de ceps que són pròpies de la nostra comarca. A l'entorn de Navàs, per exemple, s'hi han trobat ceps de fins a cinc tipus de malvasia diferents.



Joan Soler, enòleg i ara president de la DO Pla de Bages, descava ahir el valor d'aquests vins fets a pagès, pel que aporta de recuperació de varietats, pel reconeixement de models de vinificació tradicional, pel treball amb fustes que molts ara ja no hi compten. I en actes com la mostra que es va fer dijous s'hi veuen, segons Soler, els 150 anys d'història.