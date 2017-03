La manca de professionals dificulta la cobertura de places de pediatria als CAP

La situació que s'ha donat ara al CAP de Moià, en què l'ICS ha hagut de recórrer a diferents facultatius per cobrir la baixa que des de final de gener té la pediatra que hi visita cada dia (vegeu Regió7 del 4 de març), ha posat de manifest un problema que, segons els responsables del departament, s'arrossega des de fa uns anys i que es va accentuant. El de la dificultat per trobar professionals i, sobretot, d'aquesta especialitat, disposats a visitar als centres de primària.



Anna Forcada, responsable d'Atenció Primària de l'ICS (Institut Català de la Salut) al Bages, Berguedà i Moianès, situa en un triple nivell les circumstàncies que porten a aquesta situació en el cas específic d'aquesta demarcació, tot i que alhora deixa clar que la problemàtica és general «no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat».



El motiu primer i essencial, apunta Forcada, és que «d'entrada, l'ICS ja té una borsa de treball molt limitada perquè la majoria de professionals està treballant». «No hi ha excedent», argumenta, «perquè si ens remuntem uns anys enrere veiem que l'accés a la facultat de Medicina demana una nota molt alta. Aquest ja és un nivell de selecció molt gran de l'accés d'estudiants per entrar a la facultat. Les places universitàries no són suficients per a la demanda que hi ha», valora. A aquest factor s'hi afegeix el fet que la formació en Medicina requereix uns deu anys: sis de carrera, el MIR que permet l'accés a l'especialització i uns quatre anys més d'especialitat. «Per tant, des que formes fins que tens metges per entrar pròpiament en el mercat laboral ha passat una dècada. Si l'accés ja és molt restrictiu i els que estan sortint els estem contractant tots, la situació és certament complicada».



Per què ara fan falta més nous metges en el mercat laboral? D'una banda, per un factor tan constatable com és el creixement de població, al qual s'afegeix una generació àmplia de professionals que van arribant a la jubilació. Anna Forcada detalla que un estudi del Col.legi de Metges de Barcelona de l'any 2007 «ja alertava que hi hauria aquest problema perquè la demografia de la població així ho apuntava; hi havia metges cada cop més grans i les noves fornades són, en comparació, quantitativament inferiors. Hi ha un volum de metges molt ampli, els que ara tindrien entre 55 i 58 anys, que provenen d'un període en què hi va haver un gran boom, que es van fent grans i que en poc temps es jubilaran».



Hi ha un segon nivell de dificultat amb què topen a l'hora de trobar pediatres per cobrir les places de primària. Forcada apunta que pediatria, «per formació, és una especialitat molt hospitalària. De fet, dels quatre anys de residència només passen per un centre d'atenció primària tres mesos».



Una conseqüència d'això, diu la responsable de l'ICS, és que «als pediatres els agrada molt veure patologia, i patologia greu. I si s'han format en un Vall d'Hebron o un Sant Joan de Déu normalment busquen llocs on puguin continuar mantenint-hi el contacte, o en el mateix centre fent el doctorat, o fent guàrdies, o busquen combinar atenció primària amb guàrdies en algun gran hospital».



Per intentar que aquest obstacle sigui menor, explica Anna Forcada, una de les vies que s'està explorant és que amb Althaia «puguem establir algun conveni de col.laboració per tal de ser més atractius, i que pediatres de Barcelona o l'àrea metropolitana vulguin venir a treballar aquí oferint aquesta combinació, que inclogui visitar als centres d'assistència primària però també a l'hospital, perquè ells professionalment es trobin més apoderats».