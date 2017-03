Més de 3.500 persones utilitzen al Bages el servei de teleassistència de la Diputació

El Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació de Barcelona atén 3.546 usuaris de la comarca del Bages, segons dades de l'ens referents a l'any 2015. Aquest mateix any, 271 persones del Moianès, 1.133 del Berguedà i 2.138 de l'Anoia es van beneficiar del servei que, tal com es va anunciar ahir, ampliarà la seva cobertura amb més serveis, més dispositius i més unitats mòbils d'atenció a les emergències.



La cobertura del servei sobre la població de més de 65 anys és del 10,5% al Bages, l'11,2% al Moianès, el 12,1% al Berguedà i el 10,8% a l'Anoia. Pel que fa a les persones més grans de 80 anys, el servei en cobreix al voltant del 30% a les quatre comarques.



La potenciació del servei que preveu fer la Diputació té per objectiu passar dels 73.000 usuaris actuals als 100.000 l'any 2020, tenint en compte la creixent demanda dels municipis. Una de les novetats més immediates és la posada en marxa, a partir del mes d'abril, del model de Resposta Eficient en Teleassistència (RET), que permet establir quin tipus de servei concret es presta a cada persona en funció dels seus riscos i les seves necessitats concretes.



L'ampliació del parc d'unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència és una de les principals apostes d'aquesta nova etapa. L'objectiu és passar d'11 a 29 vehicles, per atendre emergències en un temps màxim de 40 minuts; resoldre incidències tècniques o fer activitat programada.



La prevenció és un dels principals pilars del Servei Local de Teleassistència, com demostra el fet que el Centre d'Atenció emet més trucades de les que rep. La teleassistència és, segons la Diputació, «un servei proactiu que va més enllà de la resposta davant d'una emergència», reforçat amb la col·laboració amb els Bombers de Catalunya, els Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques, el departament de Salut i el Servei de Suport a les Polítiques de Consum.



En aquesta nova etapa s'engeguen nous programes d'atenció especial, com el de detecció del deteriorament cognitiu a través de comptadors d'aigua intel·ligents. També es para especial atenció a la prevenció de la conducta suïcida, un àmbit en què la gent gran és especialment vulnerable. El servei ha atès prop de 150.000 persones des del 2005.