Iberpotash reserva 48 milions per a mesures ambientals i restauració

Iberpotash, l'empresa explotadora de les mines de potassa del Bages, ha fet una provisió de fons de 48,6 milions d'euros per a aquest any per intervenir en la problemàtica dels runams salins. L'import apareix com a «provisió de fons» en l'informe financer que ICL –matriu d'Iberpotash– ha presentat en el quart trimestre del 2016 a la borsa de Nova York al costat del concepte «per a l'eliminació dels residus històrics en les operacions d'ICL potassa a Espanya». Es tracta d'una partida pressupostària que, segons han explicat fonts de la companyia, engloba un doble objectiu.

D'una banda, per a l'actualització dels plans de restauració per a Súria i Sallent que, segons les mateixes fonts, a hores d'ara «estan en mans del Govern de la Generalitat, que és qui els ha de validar». No han detallat, però, en què consisteixen aquests plans, a l'espera que obtinguin llum verd.

D'altra banda, i no menys rellevant, dins d'aquests 48,6 milions d'euros Iberpotash hi inclou la reserva econòmica per assumir i fer front a l'execució de la sentència que condemnava subsidiàriment l'empresa per delicte ambiental, sentència penal del desembre del 2014 i elevada a ferma per l'Audiència Provincial de Barcelona el febrer de l'any passat. Fonts de la companyia han explicat a Regió7 que al final d'aquest mes «es presentarà l'executòria que ha de definir el compliment del que requereix el jutge». És a dir, és el pla de mesures que Iberpotash presenta per atendre la sentència i la seva quantificació.

La sentència –que responia a una denúncia feta el 1997 i indagada fins al 2003– condemnava tres exdirectius de l'empresa a indemnitzar «solidàriament i subsidiàriament», en concepte de responsabilitat civil, cadascun dels propietaris dels pous i fonts particulars relacionats (de Sallent, Súria, Callús i Santpedor) i l'Ajuntament de Santpedor, titular de la font Gran, «pels perjudicis causats per la pèrdua dels respectius pous i fonts». A més, se'ls condemnava, també de manera conjunta, a fer-se càrrec del cost econòmic de la recuperació ambiental, segons deia textualment la sentència, «fins a l'eliminació de l'elevada salinitat i els compostos orgànics volàtils [elements derivats del procés de tractament del mineral] que presenten les aigües dels pous, aigües que no poden ser destinades al consum humà o del bestiar». A més, els requeria que aquesta intervenció inclogués les mesures necessàries per «aturar i paralitzar els vessaments de lixiviats contaminants de les aigües i provinents dels residus salins dipositats als runams actius de Súria i Sallent».

L'Ajuntament de Santpedor ja va fer pública la reclamació de danys que havia presentat al Jutjat Penal número 1 de Manresa, que ascendeix a 6 milions d'euros relatius sobretot al cost de rehabilitació de la contaminació de la font de les Escales, la mina i el riu d'Or.