Eternam supera el primer pas per a l'adjudicació del crematori de Sant Fruitós

L´empresa Eternam Serveis Funeraris, l´única que s´ha presentat al concurs per a la construcció d´un tanatori i crematori a Sant Fruitós de Bages, ha superat el primer tràmit per a l´adjudicació del servei. Aquest dilluns al migdia, l´Ajuntament fruitosenc ha obert les pliques i ha donat llum verd a la documentació administrativa presentada per l´empresa. En aquest punt és on el procés es va encallar en la primera convocatòria, que es va considerar nul·la per falta de documentació.

Ara, l´empresa encara ha de passar la nota de tall establerta, que serà analitzada per una comissió formada per quatre persones externes a l´Ajuntament designades pels tècnics municipals. És previst que el resultat es tingui en el termini d´un mes quan, en cas que se superi la nota, ja es podrà aprovar i adjudicar el projecte.

L´adjudicació del tanatori de Sant Fruitós suposaria l´entrada d´Eternam Serveis Funeraris al mercat funerari del Bages on actualment operen Fontal, del grup Mémora, Funerària Fontanova, pertanyent al grup Áltima, i la Funerària del Bages, del grup Interfunerarias. Eternam ja fa temps que treballa per fer-se un forat en el mercat funerari del Bages on està ultimant unes oficines al Passeig de Pere III de Manresa.