ERC de Sallent reclama un nou estudi d'inundabilitat de la Fàbrica Vella

Esquerra Republicana de Sallent -el principal grup de l'oposició a l'Ajuntament- considera imprescindible que l'Agència Catalana de l'Aigua redacti de nou un informe sobre aquesta ubicació (la Fàbrica Vella) partint de la nova normativa estatal aprovada a final del desembre. Els republicans reiteren la posició que mantenen des que es va iniciar aquest procés, en el sentit de buscar un altre emplaçament, i acusen l'executiu local de «mentir i amagar informació» als regidors de l'oposició en la comissió creada específicament per a aquest projecte.



Tal com va informar aquest diari (vegeu edicions dels dies 7 i 8 de març), l'Ajuntament de Sallent ha decidit frenar l'aprovació del projecte fins que aclareixi si aquest espai està afectat o no per la nova normativa estatal que regula les zones inundables. Una nova normativa que des del desembre passat és més estricta i que, entre altres aspectes, estableix les restriccions sobre noves activitats «en zones de flux preferent», entre les quals, les residències de gent gran. El que espera l'equip de govern és que l'Agència Catalana de l'Aigua determini quins són els espais del riu Lobregat inclosos dins d'aquest àmbit dels fluxos preferents.



Esquerra, però, que és qui va fer públic que des del mes de desembre passat hi havia un canvi en la normativa que la feia més restrictiva, sosté que el que cal és que l'ACA, com a organisme competent en l'àmbit hidràulic, emeti un nou informe sobre la idoneïtat del solar de la Fàbrica Vella per fer-hi la residència de gent gran, atenent-se al nou marc normatiu. És en aquesta línia que ERC va presentar una moció en el darrer ple municipal (sol·licitant el nou estudi), però no va prosperar. Aquesta formació qualifica de «gran irresponsabilitat que l'equip de govern no hagi aprovat la moció, en la qual se sol·licita un nou informe que aclareixi la seguretat de la zona», i afirma que «l'alcalde va mentir i amagar informació als regidors de l'oposició i a la Comissió de la Residència perquè en un moment determinat manifesta que desconeixia la nova normativa i després diu que a mitjan gener ja ho sabia».



Esquerra reitera que «sempre hem apostat» per la construcció de la nova residència «en un espai fora de la zona inundable, que no posi en risc la seguretat de les persones. És per això que hem sol·licitat informes a l'ACA, Protecció Civil, Patrimoni i Territori, per constatar la idoneïtat de la ubicació tenint en compte la desagradable experiència ocorreguda en altres municipis on han patit les conseqüències de construir equipaments en zones fluvials i/o inundables».