El golf de Castellgalí serà un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

El camp de golf La Roqueta de Castellgalí s'ha dotat d'un mòdul solar que permetrà generar energia elèctrica per a l'autoconsum, i disposarà de dues places d'aparcament equipades per a la càrrega de vehicles elèctrics, motocicletes, bicicletes i carretons de golf. La inauguració d'aquest nou equipament, que també servirà d'oficina de turisme per a la promoció de rutes amb BTT, s'inaugurarà aquest proper dissabte, 18 de març, a les 12 del migdia.



Es tracta d'un EEPoint (Electric Energy Point), amb forma de caseta transportable i amb una coberta de 24 plaques fotovoltaiques de 250 Wp cadascuna per a la generació d'energia «per alimentar qualsevol equip elèctric que es requereixi», segons ha explicat Francesc Toldrà, director de màrqueting de Domini Ambiental, que és l'empresa encarregada del disseny i la fabicació de l'estructura.



La coberta de l'EEPoint té una superfície de 42 metres quadrats, i la potència que s'aconseguirà amb les plaques produirà prou energia per donar la volta a la Ter-ra amb un cotxe elèctric durant un any. Podria produir també l'energia necessària per a dues famílies durant tot un any. Es calcula que l'estalvi en emissions de CO2 serà de 3.500 quilos anuals.



El camp de golf La Roqueta ha cedit l'espai, l'empresa Domini Ambiental ha fet la instal·lació, i el Grup 365 explotarà el negoci del lloguer i càrrega de bicicletes elèctriques que s'hi durà a terme, tot i que el mòdul també servirà per alimentar altres tipus de vehicles i dispositius mòbils o USB.



Més enllà de l'aposta energètica, aquest mòdul també serà un punt de sortida i avituallament de rutes com l'Anella Verda, el Camí de Montserrat, la Ruta Ignasiana, o la Via Blava del Llobregat; i una oficina de turisme, tenint en compte que la seva obertura podria contribuir al creixement de visitants a la zona.