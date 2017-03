El bisbat enderroca la rectoria d'Argençola, a Castellnou, que es va esfondrar fa un any

El bisbat de Vic ha procedit aquesta setmana a l'enderroc total de l'antiga rectoria de la vila d'Argençola, al terme de Castell-nou, gairebé un any després que hi hagués un esfondrament, el 6 d'abril passat. Es preveu que entre avui i demà el solar que ocupava l'edifici quedi completament net de runa i es pugui desacordonar l'ermita del costat, que es va haver de tancar l'abril per precaució, mentre es continua esperant que s'analitzin les possibles afectacions que té per si s'hi pot tornar a fer missa (vegeu desglossat).



Feia temps que l'antiga rectoria d'Argençola estava deshabitada i en desús, però no s'hi havia fet cap intervenció malgrat els seus problemes estructurals, fins que a començament de l'any passat l'Ajuntament de Castellnou el va declarar en runa i el va acordonar per evitar riscos, tenint en compte que es troba en un indret molt de pas per anar als llacs d'Argençola, al cementiri o a l'ermita de Santa Eulàlia, on encara es feia missa fins fa un any. El 6 d'abril, una de les bigues mestres de la teulada de l'antiga rectoria va cedir i va arrossegar la façana, part de la primera planta i els baixos. A partir d'aleshores es va acordonar l'ermita, però fins ara no s'ha actuat a la rectoria.



«Ha estat un camí llarg i complicat», apunta l'alcalde de Castellnou, Francesc Martínez, que se soluciona després d'un any de diverses revisions tècniques i d'informes de costos per afrontar l'enderroc. El bisbat assumeix l'actuació, encarregada a Mas Constructors, que puja a 6.000 euros (sense IVA, despeses de visats d'arquitecte i direcció d'obra) i s'ha optat directament per l'enderroc «perquè la reconstrucció hauria estat molt cara», admet l'alcalde, i encara més tenint en compte que era un edifici en desús. El lloc on hi havia l'immoble quedarà buit, tot i que es mantindrà l'antiga escola (un cobert entre la rectoria i l'ermita) per no afectar encara més l'ermita.