Súria i Callús han censat genèticament prop de 200 gossos en 15 dies

La campanya per a la identificació de l´ADN de gossos que la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener ha començat a impulsar a Súria i Callús, ja ha censat prop de 200 animals des que es va posar en marxa el passat 1 de març. Això suposa aproximadament el 30 % de la població total de gossos a censar.

La campanya té el doble objectiu de preservar els drets dels animals en la lluita contra el seu abandonament i maltractament, i de millorar l´estat i la netedat de la via pública. I és que, per exemple, el fet de poder disposar del genotip genètic de cada exemplar, permetrà identificar a quin animal pertanyen els excrements abandonats a la via pública i sancionar els seus propietaris.

Súria i Callús han establert un període de tres mesos de gratuïtat per al cens genètic dels gossos, de manera que seran els respectius ajuntaments els que es faran càrrec dels costos d´extracció i anàlisis associats als animals durant aquest període. Un cop acabat, les despeses aniran a compte del propietari que, per obligació, haurà de tenir l´animal censat obligatòriament.

La campanya també s´extendrà a Sant Joan.