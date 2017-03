Artur Blasco, pare de la cançó de tradició oral, cedeix tot el seu llegat a Santpedor

Artur Blasco ha cedit avui a l´arxiu de l´Ajuntament de Santpedor, en un acte públic, tota la documentació que durant 50 anys ha recollit sobre la cultural popular dels Pirineus. Seu és el treball de recuperació de l´acordió diatònic i l´estudi dels més de 100 anys de presència d´aquest instrument en la música popular i tradicional del Pirineu.

L´obra completa que porta per títol "A peu pels camins del cançoner" està exhaurida. Blasco (Barcelona, 1933) va cedir la seva obra al Departament de Cultura de la Generalitat fa un any i ara ha decidit cedir a Santpedor aquest llegat. "Vull que el meu llegat també estigui a Santpedor, on hi vaig passar molts anys de la meva infantesa i d´on em sento fill". El treball de Blasco consta de 12 volums que aplega 1.600 cançons i les seves variants melòdiques, rítmiques o de text, recollides en entrevistes personals de 300 cantants informants d´uns 200 pobles, caserius i masies de l´Alta Ribagorça, Ribagorça oriental, Vall d´Aran, Pallars Jussà, La Noguera, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i La Garrotxa.

El treball de camp el va portar a visitar els Pirineus i entrevistar-se amb músics, transcriptors i pedagogs de la zona. Però la seva feina de recuperació del patrimoni oral al territori no es queda només aquí, Blasco va fundar el 1976 a Arsèguel el festival de música popular i tradicional d´acordió "Trobada d´acordionistes del Pirineu". L´any 1988 funda el Museu de l´Acordió a Asèguel amb conveni de col·laboració mútua a partir de l´any 2011 amb el Museu Etnològic de Barcelona a través de l´Institut de Cultura de Barcelona.

El 1989, per encàrrec del Comissariat del Mil·lenari de Catalunya, edita una mostra dels seus treballs sota el títol "Rosa vermella, rosa galant" i cinc anys després rep el Premi Nacional de Música Popular de la Generalitat per les seves activitats en la recerca de música tradicional. És el primer d´una llarga llista de reconeixements de l´Ajuntament de Barcelona, de l´Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Relació amb Santpedor

Blasco va viure a Santpedor durant 15 anys. Fill del doctor Blasco, que dóna nom a un carrer del poble, recorda amb estima els anys d´infantesa passats a Santpedor amb el seu germà. Als 17 anys va anar a estudiar a Manresa on a més de fer el Batxillerat superior va fer estudis bàsics de música. Després es llicencia en biologia per la Universitat Central i marxa primer a Suècia i després a Islàndia on viu fins al 1965 quan torna a Catalunya i comença els seus treballs de recerca.

L´alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha recollit el llegat de les mans de Blasco i ha agraït la seva generositat. Per a Santpedor, "és un orgull que l´Artur Blasco ens hagi donat una documentació tan valuosa com aquesta ja que recopilar el nostre llegat és el primer pas per a conèixer millor qui som i com som com a persones i com a país. Ara tot aquest llegat, estarà disponible a l´arxiu municipal per a generacions presents i futures".

Es custodiarà a l´Arxiu Històric Municipal

L'Arxiu Històric Municipal de Santpedor és, des del 2011 quan també se´n va fer la digitalització, al carrer Jaume Ferran, als baixos de l'actual Ajuntament de Santpedor. A l'Arxiu s'hi guarda una significativa col·lecció de privilegis concedits pels reis a la vila entre els segles XIII i XVI. Destaquen també les sèries de llibres de comptes municipals (segles XV-XVIII) i de llibres d'acords del consell (segle XVII). De la mateixa època també es conserven llibres per als diferents serveis i oficials municipals (botiga del blat, de la carnisseria, del mostassaf,...). El major volum de documentació, però, correspon als segles XVIII, XIX i XX, en què la gestió municipal es fa més complexa i sorgeixen nous tipus de documents tant de caràcter fiscal com estadístic i demogràfic.

A banda de textos relacionats amb l´administració local, l´arxiu també compta amb fons cedits per particulars de la vila, com els llibres de comptes del sastre Miquel Pons (s.XV) o diverses obres manuscrites de la rica biblioteca de la família Manxarell (ss.XVII-XVIII). Les incorporacions més recents corresponen al fons del grup polític l´"Alternativa Municipal de Progrés" (2014) i a l´arxiu particular de la família Colldeforns, a la qual pertanyia Antoni Colldeforns i Claret, alcalde de Santpedor el 1938. Els seus descendents posaren a disposició de l´Ajuntament l´any 2010 un important volum de documentació per tal que fos digitalitzada i consultable públicament. Els últims anys també diversos particulars i entitats han cedit a l´Ajuntament un gran nombre de fotografies i documents audiovisuals per a la seva digitalització i difusió, que han permès enriquir notablement el patrimoni documental del municipi.