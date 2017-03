Iberpotash demana créixer a Súria dins de l'actual centre de producció

Iberpotash rema en la mateixa direcció que l'Ajuntament de Súria a l'hora de planificar com vol que sigui el futur creixement de la factoria en aquest municipi. Una de les demandes centrals que ICL (empresa matriu) ha expressat en les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Minera del Bages és que abans de saltar cap a noves ubicacions pugui fer els propers creixements dins del recinte actual del centre de producció surienc.



Per tant, va totalment en la línia de l'Ajuntament, que, tal com informava Regió7 (vegeu edició de dimecres), també en les seves al·legacions discrepa de la proposta d'Urbanisme que preveu la segona planta de sal vacuum que Iberpotash construeixi al municipi es faci al polígon de la Pobla Sud. El consistori demana que aquesta futura instal·lació s'alci dins del límit de l'actual recinte de producció, on ja s'ha ubicat la primera de les plantes que es posa en funcionament.



En un comunicat fet públic ahir, ICL posava de manifest que en les al·legacions presentades al PDU planteja el desenvolupament dels projectes previstos dins les pròpies instal·lacions actuals de Súria. Segons l'empresa, «aquest punt posa de manifest el principi urbanístic del desenvolupament sostenible que diu que primer s'ha d'esgotar urbanísticament tot el terreny disponible, i fer així un consum racional de sòl».



En l'argumentari que prèviament havia manifestat l'Ajuntament, aquest concretava que el centre de producció d'Iberpotash a Súria té encara una capacitat edificatòria de 136.000 metres quadrats, dels quals «només hi ha consolidats uns 40.000 m2 de sostre, segons la darrera llicència municipal concedida» i, en conseqüència, conclou que «encara hi ha volum edificatori disponible per a una possible planta de sal II» i espais complementaris, «aprofitant la xarxa de tren i altres infraestructures disponibles» que ja connecten amb aquest sector.



Per tot plegat, el consistori ja proposava que es considerés l'opció de construir la futura segona planta de sal «en el sòl urbà actual, sempre que es resolguin tots els temes relacionats amb la mobilitat i amb les infraestructures d'entrada i sortida del mineral», de manera que es deixi el sector de la Pobla Sud per a les futuribles tercera i quarta plantes.



En el comunicat fet públic ahir, l'empresa també posava de manifest la «necessitat de trobar solucions transitòries consensuades i viables» amb les diferents administracions per continuar amb l'activitat a Sallent fins que estigui totalment acabada la rampa minera a Súria i l'ampliació de la mina de Cabanasses, «i ha demanat a totes les parts implicades la seva col·laboració».



Cal recordar que aquest projecte d'obertura de la rampa ha tingut un endarreriment, la qual cosa també obliga a retardar el trasllat de treballadors de l'explotació Sallent-Balsareny cap a les instal·lacions surienques. I que, en paral·lel, hi ha un acord per deixar d'abocar al Cogulló el proper 30 de juny.



L'empresa va transmetre aquestes consideracions als comitès d'empresa dels seus centres de treball de Súria i Sallent, així com als sindicats UGT, CCOO, CGT i USOC, en reunions informatives mantingudes ahir, segons van informar fonts de la companyia.



Les mateixes fonts van afegir en el comunicat que els representants d'ICL «han compartit els eixos i les línies de treball que vol seguir la companyia per garantir l'activitat industrial al Bages», i que «també ha exposat als representants sindicals les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic de la Mineria (PDU), així com la seva ferma voluntat de realitzar un tancament endreçat de l'activitat a Sallent i un trasllat a Súria que no posi en risc els llocs de treball».