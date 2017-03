Neix al Bages un projecte per promoure el turisme a través de les energies renovables

L'empresa bagenca Domini Ambiental ha creat un innovador mòdul solar, que és autònom i mòbil, per generar energia elèctrica fotovoltaica. El producte, similar a una caseta, té una superfície interior de 42 metres quadrats i una capacitat de generació d'energia de 6.000 vats a través de 24 plaques solars col·locades a la teulada. El mòdul anomenat EEPoint, que s'ha instal·lat al pàrquing de les instal·lacions del Golf La Roqueta, a Castellgalí, vol actuar com a punt d'informació turística des d'on es promouran rutes amb vehicles elèctrics, principalment bicicletes. A més, compta amb dos punts de càrrega de cotxes elèctrics i és un espai cardioprotegit. El director de Domini Ambiental, Esteve Pintó, ha destacat la singularitat del projecte, ja que, segons ha dit, "és l'únic lloc que coneguem on el 100% de l'energia que s'utilitzarà per a la carrega de vehicles serà renovable". L'objectiu dels impulsors –Domini Ambiental, Golf la Roqueta i Grup 365- és exportar la idea a diferents punts del país per crear una xarxa d'EEPoints.

L'EEPoint (Electric Energy Point) és un mòdul autònom i mòbil per a la generació d'energia elèctrica fotovoltaica. L'instrument ha estat creat per l'empresa bagenca Domini Ambiental i l'objectiu és que al voltant d'aquest mòdul –que és transportable-, es puguin oferir un seguit de serveis d'oci, esport, lleure i turisme vinculats al món de la mobilitat elèctrica.

Segons ha detallat el gerent de Domini Ambiental, Esteve Pintó, el mòdul té una superfície de 40 metres quadrats de plaques solars i té la capacitat de generar energia per autoconsum de 6.000 vats. Pintó ho ha exemplificat en què l'energia que produeix el mòdul equivaldria a la que consumeixen dues famílies l'any o bé la que consumiria un cotxe per donar la volta al món en un any. D'altra banda, l'interior del mòdul s'ha equipat com una oficina i es pot personalitzar de la manera que es vulgui. A l'exterior del mòdul també hi ha dos punts per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

El primer mòdul d'aquestes característiques s'ha ubicat a les instal·lacions del Golf La Roqueta, a Castellgalí, un punt on conflueixen diverses rutes com són l'Anella Verda, el camí de Montserrat, la Ruta Ignasiana o la Via Blava del Llobregat. Segons ha detallat un dels propietaris del Golf, Francesc Selga, l'objectiu és "sumar sinergies" per oferir als visitants productes relacionats amb la mobilitat elèctrica i el turisme. En aquest sentit, Selga ha lamentat que al Bages "hi ha iniciatives molt bones, però totes funcionen de manera aïllada" i, segons ell, "cal algun element que les enllaci i puguem fer xarxa".

De la seva banda, Joan Vila, gerent del Grup 365, que serà l'empresa encarregada de gestionar les activitats que s'oferiran al mòdul, ha explicat que la demanda de vehicles elèctrics, sobretot de bicicletes, està "pujant de manera exponencial" i "l'objectiu és arriba allà on els centreeuropeus ja fa anys que hi són". De fet, Vila ha dit que al centre d'Europa "de cada deu bicicletes, vuit són elèctriques". A Catalunya, ha dit Vila, és un sector que es troba "molt desordenat" i, per això, el seu objectiu és "posar criteri i oferir uns serveis que siguin modèlics".

En aquest sentit, Vila ha relatat que els serveis que s'oferiran des del mòdul fotovoltaic aniran una mica a demanda del client, tot i que sí que tenen la intenció d'oferir l'organització d'esdeveniments i també rutes amb bicicletes o altres vehicles elèctrics. Tot i això, també ha dit que és important que hi passi gent a peu o amb cotxe: "el que volem és que quan vinguin coneguin que al Bages es fan moltes coses".