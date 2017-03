La Plataforma Clarassó porta a fiscalia l'antiga colònia

Més de dos anys després que un episodi de fortes ventades fes caure una bona part de les instal·lacions de l'antiga colònia industrial Clarassó de Monistrol de Calders, la plataforma ciutadana que es va constituir per fer visible aquesta situació ha presentat una denúncia a la fiscalia de Manresa pel que considera que durant tot aquest temps ha estat un cúmul de despropòsits per part dels seus propietaris, que consideren que podria derivar en un presumpte delicte ambiental. Segons fonts de la plataforma, fiscalia ja hauria obert una investigació pels fets.



Malgrat finalment l'antic complex fabril va ser enderrocat entre final del 2015 i principi del 2016, el col·lectiu ha valorat des del primer moment que l'aterrament no s'ha fet correctament i que en les runes sepultades ha quedat material contaminant que hauria d'haver estat retirat, i que prèviament hi va haver un llarg període de paràlisi en què l'estat ruïnós de les instal·lacions (amb molt amiant que va caure de les teulades, fibra de vidre escampada i detectors de fum sepultats) suposaven un perill ambiental. El que ha portat la Plataforma Clarassó a fiscalia és un plec de més de 200 fulls (informes, fotografies...) recollits des de principi del 2015.



Tal com ja ha informat aquest diari, les antigues naus i colònia de la fàbrica van quedar totalment tancades a partir del 2007 (tot i que ja feia anys que l'activitat ja era pràcticament nul·la) i va anar caient en un progressiu deteriorament, accentuat pels robatoris de material i el vandalisme.



La situació va empitjorar arran d'un episodi de forts vents el desembre del 2014, que va acabar de fer caure els sostres de les naus i va escampar per tot l'entorn la fibra de vidre de l'aïllament. Després d'un any de requeriments, els propietaris (Institut Català de Finances, Sareb i BBVA) en van dur a terme l'enderroc, que es va enllestir fa un any.





La manera com es va executar



De fet, tal com ja va informar Regió7, l'Ajuntament ha fet un requeriment als propietaris perquè coompleixi el projecte d'enderroc inicial que inclou la retirada de tota la runa i la recuperació paisatgística de la zona.



El consistori va redactar un informe tècnic que determinava que la modificació del projecte que va fer l'empresa responsable de les obres no està justificada i que la descontaminació de la zona no s'havia fet correctament. Per exemple, es va concloure que la quantitat de fibrociment gestionat és molt inferior a l'establert en el projecte.