El Bages tindrà a la Roqueta el primer punt de recàrrega d'electricitat neta

L'empresa bagenca Domini Ambiental ha trobat dos aliats més, Golf la Roqueta i Grup 365, per crear el primer punt de recàrrega d'energia elèctrica al país amb una producció totalment neta. És l'EEPoint (Electric Energy Point) la Roqueta. Ahir es va presentar aquest mòdul que s'ha instal·lat a l'aparcament del golf i que serà la base d'operacions turístiques a la zona que vol fer l'empresa Grup 365. És un punt que s'autoabasteix d'energia, a través d'un placa solar i de la hidroelèctrica que li pot arribar generada per un salt d'aigua inclòs dins de l'àmbit del camp.



Per una part, Domini Ambiental ha vist com finalment instal·lava el seu primer mòdul amb una placa solar a la teulada, que serà la que donarà submistrament elèctric per fer la recàrrega de bicicletes, motos, cotxets i segadores d'un camp de golf o motos i cotxes convencionals. Després que ara fa un any presentés el projecte a l'Ecofira de Manresa, el president de l'empresa bagenca, Esteve Pintó, ha pogut posar en servei el seu projecte.



I ha estat possible perquè ha trobat els altres col·laboradors indispensables: per una part, Golf la Roqueta, que hi posa l'espai i en serà un dels clients perquè «volem anar canviant cap al vehicle elèctric tant en els cotxets del camp de golf com en maquinària, com ara segadores», segons explicava ahir el seu responsable, Francesc Selga. I per altra banda, Grup 365, una empresa que està disposada a donar vida al punt de recàrrega a través del desenvolupament de propostes turístiques. La placa solar genera un espai a sota (42 m2) que aquesta empresa, també bagenca, vol fer que sigui el motor de gestió de les propostes turístiques o ludicoesportives de l'entorn, en aquests moments en què els punts de recàrrega són encara molt escadussers. La voluntat i la il·lusió és que la implantació d'aquest tipus de servei es vagi escampant progressivament. Grup 365, segons explica el seu gerent, Joan Vila, té capacitat per a la gestió tant d'oferta de rutes des d'aquets punt, com per a l'organització d'esdeveniments, com per al lloguer de bicicletes, Segways i de patinets elèctrics.



Vila destaca la idoneïtat del punt, perquè és un punt de coincidència de camins (via blava, sant Ignasi, sant Jaume, anella verda...) i perquè està ubicada a prop de Montserrat i de Manresa i en «una comarca plena de possibilitats per a l'esbarjo en contacte amb la natura», afirma Vila. En aquesta combinació també hi té un paper important el fet que a la Roqueta hi hagi un servei de restaurant, amb la qual cosa es pot pensar en un turisme familiar, com destaca el responsable de l'establiment, Jordi Torra.