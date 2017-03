Ensenyament descarta dotar el Pont d'un institut-escola a curt termini

La construcció d'un institut-escola al Pont de Vilomara que reclamen l'Ajuntament i l'AMPA i la comunitat educativa del CEIP Pompeu Fabra d'aquesta població no figura entre els plans de la Generalitat a curt termini. Així ho ha confirmat a aquest diari el departament d'Ensenyament, que descarta la proposta mentre els alumnes tinguin garantida la secundària a l'institut Castellet de Sant Vicenç, que ara per ara no presenta problemes de saturació.



El poble va començar a plantejar la necessitat de disposar d'un institut propi fa uns tres anys, com a proper pas després de l'ampliació del CEIP Pompeu Fabra, el desembre del 2013. En la inauguració oficial que es va fer uns mesos després, l'aleshores consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va defensar públicament l'aposta per un model que permeti als alumnes poder estudiar el màxim de temps possible a la seva població d'origen, com a mínim pel que fa a l'educació obligatòria, i una fórmula podria ser la de l'institut-escola. Això va animar Ajuntament i escola a preveure la construcció d'un centre de secundària al poble, i van arribar a presentar una memòria en què descrivien la proposta a la delegació d'Ense-nyament de la Catalunya Central.



La idea era construir un institut-escola de quatre aules en mòduls prefabricats, però només de dos cursos (1r i 2n d'ESO, que estarien desdoblats) en un espai de l'actual pista poliesportiva municipal, i aquesta ocupació es compensaria amb l'obertura de la pista de l'escola a la població fora de l'horari escolar, «que és quan es fa servir», apunta l'alcalde, Cecilio Rodríguez. La direcció de l'institut seria la de l'actual escola.



Ara els alumnes van a l'institut de Sant Vicenç, i tot i que no està saturat, des del Pont se'n comença a plantejar un de nou «perquè ens consta que aquell no es pot ampliar», diu l'alcalde. A més, això descongestionaria el centre i permetria destinar més espai de l'institut de Sant Vicenç a una oferta més gran de cicles formatius, apunta Rodríguez, que defensa el Pont de cara a la ubicació d'un proper institut «com a segona població en habitants del Bages sud», i després que ja es va fer una secció de secundària a Castellbell.



Rodríguez diu que l'Ajuntament continuarà vetllant per poder disposar d'un institut-escola i confia que tard o d'hora en podrà tenir «perquè no demanem cap bogeria: tenim consens, complim les condicions, i el projecte s'ajusta al model que vol el departament».