Iberpotash demana reobrir totes les opcions de solució temporal per al residu de Sallent

Iberpotash ha demanat mitjançant les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria del Bages que es reobri tot el ventall de mesures que es van posar sobre la taula abans de l'aprovació inicial d'aquest document per donar una solució al residu de la mina de Sallent-Balsareny mentre aquesta explotació es mantingui activa. Mesures que han de donar una solució per al lapse de temps que aniria des del proper 30 de juny, que és la data fixada per deixar d'abocar al runam del Cogulló, fins a quan es pugui fer el trasllat definitiu dels treballadors cap a Súria, un cop estigui acabada la rampa de Cabanasses.



Es tractava d'un total d'onze opcions que es van plantejar en l'avanç del pla perquè fossin debatudes, entre les quals hi havia també la d'allargar els abocaments al Cogulló més enllà de la data final establerta, per a la qual resten poc més de tres mesos.



Segons han explicat fonts d'ICL -empresa matriu-, el que argumenta la companyia en les seves al·legacions és que les mesures que finalment es van considerar viables (quan l'octubre passat es va fer l'aprovació inicial del document) per donar aquesta solució temporal són «clarament insuficients», i que «no hi ha hagut un debat intens, ja que totes les mesures tenen afectacions ambientals o impactes que no han estat avaluats». En concret, les opcions que sí que es van donar com a vàlides (i complementàries) amb l'aprovació inicial del PDU eren una reducció de l'excedent que es produeix actualment -es fixava reduir fins als 2 milions de tones els 4,5 milions d'abocaments que es preveu produir durant aquest període-; dissoldre'n i evacuar-ne una part pel col·lector de salmorra des del seu punt d'origen; portar-ne una altra part fins a Abrera per enviar-la des d'allà fins al mar a través del mateix col·lector (però des d'un tram que ja té més capacitat); i finalment traslladar una altra proporció d'aquesta explotació fins al runam del Fusteret (Súria). Per a l'evacuació a través del col·lector des del tram del Bages, l'empresa expressa que és una mesura clarament insuficient «tenint en compte l'actual estat del col·lector», que fa temps que està pendent d'un desdoblament.



Quant a les que suposen un trasllat del material (cap a Abrera i cap a Súria), ICL exposa que «podria suposar un camió cada 3-5 minuts a la carretera, juntament amb altres inconvenients logístics i de tramitació de permisos». Les mateixes fonts han argumentat que «la continuïtat de l'explotació de Sallent és inviable sense unes mesures adients que permetin la gestió de la sal associada de manera eficient i ambientalment sostenible», i que és per aquest motiu que la companyia demana «tornar a debatre entre tots els actors les 11 mesures que es preveien en l'avanç de document, i pendre les més racionals». Mesures que, reiteren, han de ser «una solució temporal, a causa de l'endarreriment de la rampa de Cabanasses, que impedeix el trasllat de l'activitat i dels llocs de treball associats».



En l'avanç de pla, es deia que l'opció d'allargar el període d'abocament al Cogulló «no comportaria superar el límit d'alçada que marca el POUM de Sallent», que es va fixar en 538 metres sobre el nivell del mar, perquè es podria continuar treballant per sota d'aquesta cota en tota l'extensió actual del dipòsit. Entre les altres 11 mesures hi havia la d'habilitar un nou dipòsit més petit per al període transitori; la d'abocar residu a la Botjosa i la del back filling, és a dir, reintroduir material a galeries obertes i en desús de la mina.