Castellgalí posarà en marxa el maig un alberg per allotjar-hi pelegrins

L'Ajuntament de Castellgalí està ultimant les tasques de rehabilitació d'un antic paller, de titularitat municipal, amb la intenció de transformar-lo en un alberg. L'equipament turístic entrarà en funcionament, segons les previsions del consistori, el mes de maig i tindrà 18 places. «És un projecte modest, però que ens ajudarà a impulsar el turisme al municipi», explicava a Regió7 l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno. L'alberg és un dels punts que preveu el Pla Director Turístic, al qual Gimeno es va referir ahir en la presentació pública de l'EEPoint, un mòdul de 42 m2 instal·lat al golf de la Roqueta per carregar vehicles elèctrics i que també esdevindrà un punt de gestió i promoció turística.



L'alberg és ubicat a la masia del Pla, al polígon industrial Pla de Camí (i a tocar de la nova escola i la piscina), i que l'Incasol va cedir a l'Ajuntament fa dos anys. Les tasques de rehabilitació s'han portat a terme des que la masia va passar a mans del consistori a partir de plans d'ocupació i recursos propis. «Estava molt malmès i ara ho hem condicionat perquè s'hi puguin allotjar pelegrins, ja que aquest alberg està molt a prop del camí de Manresa a Montserrat», afegeix el mandatari local.



La presentació de l'alberg es farà a final d'abril o principi de maig, i l'Ajuntament l'aprofitarà també per donar a conèixer el Pla Director Turístic, que està en la darrera fase de redacció. Un document que ha de servir per establir les bases de la promoció turística del municipi i que es concep amb la idea de donar a conèixer Castellgalí com a punt de confluència de diferents actius de la comarca. «Al nostre municipi s'uneixen el Cardener i el Llobregat, i per tant es podria crear un parc fluvial. Per aquí passen el camí de sant Ignasi i el de Sant Jaume, i des de Castellgalí es pot anar d'un sender a l'altre per una passarel·la que hi ha sobre el Cardener», destaca Gimeno. Pel terme també passen altres itineraris, com els de l'Anella Verda i la Via Blava.



Per la seva banda, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va ser present en l'acte d'ahir com a diputat provincial, destacava a aquest diari que la posada en marxa de l'alberg i l'aposta de Castellgalí pel turisme ajuda a potenciar aquest sector al Bages, «ja que totes aquestes iniciatives s'uneixen en un projecte de comarca».



El punt de càrrega alimentat per plaques solars, que es va presentar ahir al golf de la Roqueta, ha de servir, precisament, per impulsar activitats d'oci molt vinculat amb l'entorn paisatgístic. És una iniciativa liderada per l'empresa bagenca Domini Ambiental, que s'ha aliat amb els responsables de les instal·lacions esportives i Grup 365, que ha de promocionar rutes des d'aquest punt i llogar bicicletes, Segways i patinets elèctrics.



En la presentació d'ahir, els assistents van tenir l'oportunitat de provar aquests petits ginys alimentats per electricitat.



Els responsables de la iniciativa van incidir en la necessitat de potenciar més a la Catalunya Central un turisme sostenible.