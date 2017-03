La Catalunya Central acomiada un hivern de temperatures extremes

La primavera ha arribat abans d´hora a la Catalunya Central després d´un hivern d´extrems pel que fa a les temperatures. Els registres d´aquests últims dies estan deixant màximes excepcionalment altes i fan que els termòmetres s´apropin als 25 graus en la majoria d´observatoris, quan difícilment superen els 20 durant la primera quinzena de març. Aquesta recta final d´hivern contrasta amb les onades de fred siberià que van afectar Catalunya al gener, amb nevades en cotes baixes i valors inferiors a la mitjana, tot i que no van destacar tant per la seva intensitat com per la seva persistència.

En general, l´hivern que ara tanquem haurà estat més càlid de l´habitual, seguint la tendència dels darrers anys. Com en la majoria de casos, Manresa ha tingut temperatures mitjanes superiors a les habituals el desembre, i sobretot el febrer i el març, en què s´han situat gairebé dos punts per sobre (vegeu els gràfics de la part superior de la pàgina), i darrerament amb valors més propis de l´abril o fins i tot de començament de maig.

L´ascens de les mínimes ha estat lleuger (tot i que a Manresa no s´ha baixat de zero en tot el mes), però les màximes d´aquest març s´han disparat fins a una mitjana de 19,6 graus, la més alta de l´última dècada juntament amb la del 2002, (i tan sols és de la primera meitat de mes, que sol ser més freda que la darrera). La bonança s´ha fet notar pràcticament cada dia durant les hores centrals, amb valors extrems l´última setmana i mitja, en què s´han assolit els 25,5 graus a Manresa, o els 26,6 a Organyà, Piera o Martorell, mentre que poblacions pirinenques com Das també s´hi han acostat, amb 23,6 graus el 9 de març passat. En bona part dels observatoris de les comarques centrals no s´ha baixat dels 10 graus de màxima des de principi d´aquest mes.

La situació de bonança s´arrossega des del febrer, que a Manresa ha registrat les màximes més altes des del 2007 (amb 15,1 graus de mitjana de màximes), i les mínimes també més altes (4,4 graus) de tota la darrera dècada. La capital del Bages tan sols va tenir valors negatius dues vegades en tot el mes, mentre que el termòmetre es va enfilar fins als 20,9 graus el dia 22, que es troba entre les deu màximes més altes assolides en un mes de febrer en aquesta ciutat des del 1985.



Un parèntesi de fort fred al gener



Els mesos de febrer i març han marcat una tendència oposada a la situació que es va viure el gener, en què es van anar succeint diversos episodis de fred separats per intervals de pocs dies, fins al punt que ciutats com Manresa van tenir mínimes sota zero pràcticament cada dia. El 18 de gener es va arribar als -6,6 graus, que era la mínima més baixa a la capital del Bages des del 2012.

I és que, durant el primer mes de l´any, en el seu conjunt, tant les mínimes com les màximes van ser les més baixes de tota la dècada, i això també va fer recular la mitjana absoluta, que va ser de 5,1 graus respecte als 5,8 de mitjana que hi ha en un mes de gener a Manresa des del 1970.

El fred també es va deixar notar amb la presència de neu en cotes baixes. Va caure amb força en ciutats com Berga (on no nevava tant des del 2010), i també va enfarinar punts del Bages, el Moianès o l´Anoia. Les precipitacions durant el mes de gener a Manresa es van mantenir en uns nivells propers a la mitjana de l´últim segle, igual que des de l´inici del mes de març. En canvi, el febrer va ser més plujós de l´habitual, i el desembre, més sec.



Cada cop més calor



En el seu conjunt, aquest hivern gairebé és més sorprenent que el gener hagi estat més fred de l´habitual que no pas que el març hagi estat més càlid. I és que, les dades dels darrers anys ja mostren una tendència clara a marços cada cop més calorosos, però també a geners cada com menys freds, i enguany, aquest segon cas no ha tingut lloc.

A la capital del Bages, per exemple, s´ha passat d´una mitjana de 4,4 graus al gener que hi havia entre el 1970 i el 1989 a una de 6,2 des del 1990 fins ara, i aquest any ha estat de 5,1. La mitjana del març ha passat dels 9,1 graus dels anys 70 i 80, als 11 graus de les últimes tres dècades.



Evolució de la temperatura mitjana de Manresa a l'hivern des de 1970