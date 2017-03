Els animalistes diuen a Santpedor que han recollit 800 firmes contra les vaquetes

El debat sobre la continuïtat o la prohibició de l'espectacle de les vaquetes de la Festa Major de Santpedor, que aixeca passions, està emergint en els últims mesos en l'àmbit ciutadà. Més de seixanta persones, entre partidaris i contraris de la pràctica, es van concentrar a les portes de la capella de Sant Andreu en l'últim ple municipal (dimarts passat) arran d'una pregunta que la Plataforma Animalista de Santpedor (PAS) va formular als regidors per reclamar-los que aboleixin aquesta tradició de 36 anys al municipi. Una desena de membres de l'entitat van acudir al ple per fer pressió, i es van trobar que els defensors de la festa havien mobilitzat mig centenar de persones per exhibir la popularitat de què gaudeix de l'espectacle.



La discussió ja fa temps que bull a les xarxes socials, on la plataforma animalista ha creat una petició al web Change.org per exigir a l'Ajuntament que posi fi a la tradició. Fins ara ha rebut el suport de 6.600 internautes. La PAS va néixer l'any passat amb aquesta iniciativa, i en els últims mesos també s'ha dedicat a recollir signatures pels comerços de Santpedor. Asseguren que n'han aconseguit gairebé 800, però encara no les han presentades.



Una de les seves portaveus, Rosa Luján, està convençuda que tard o d'hora les vaquetes desapareixeran perquè «no té sentit que en ple segle XXI hi hagi activitats d'aquest tipus». Demanen una alternativa de diversió ètica sense maltractament animal i lamenten que l'espectacle es financi amb diners públics.





Un debat incòmode



Aquest debat ciutadà sembla haver agafat amb el peu canviat els grups de l'Ajuntament. Cap partit va incloure la qüestió en el programa electoral ni va ser motiu de discussió política en la campanya a les últimes eleccions, el 2015. Fins i tot reconeixen que internament hi ha diversitat d'opinions respecte a un tema que remou sensibilitats.



El primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Educació i Participació Ciutadana, Agustí Comas (ERC), diu que «no és una preocupació que els hagués arribat» fins al moment, però admet que «s'està generant un rum-rum i una inquietud» a la qual caldrà respondre. Comas assegura que el govern municipal «no ens amaguem de res», creu que Santpedor és «prou civilitzat» per afrontar aquest debat i es compromet que «si això arriba a la taula de mans dels ciutadans haurem de prendre alguna decisió» .



En aquest sentit, Comas avança que una de les possibles opcions és sotmetre el dilema a les urnes: «evidentment que pot acabar amb una consulta», expressava ahir en un programa a Ràdio Santpedor. El número dos del govern municipal també deixa clar que fins ara no s'havien plantejat res perquè «si creguéssim que hi ha maltractament animal ja no faríem les vaquetes».



L'oposició reclama a l'equip de govern que encari el debat i es



Les vaquetes van revolucionar la festa major des que van arribar a Santpedor l'any 1981, de la mà d'un grup de joves aficionats als Sanfermines. D'aleshores ençà ha sorgit cada dècada un debat sobre la seva continuïtat. Des dels anys 90 cada alcalde ha hagut d'entomar el dilema, que fins ara sempre ha guanyat la tradició.



El 1991 el nou alcalde, Josep Santamans (PSC), es va plantejar canvis en l'espectacle perquè el seu soci de govern, l'Alternativa Municipal de Progrés, portava al programa electoral el compromís de suprimir-lo. Finalment, però, tot va quedar en una reducció de tres a dos dies.





Precedents el 2004



El 2004 el govern municipal de Laura Vilagrà (ERC), en coalició amb CiU, va llançar el globus sonda que l'Ajuntament deixaria de finançar les vaquetes perquè no creia que tinguessin prou garanties de seguretat. La pressió popular va aconseguir que fes marxa enrere. Va acabar llogant una plaça de toros mòbil, i l'any següent ja van tornar al seu emplaçament habitual, davant de la plaça del sindicat.



L'any 2010 l'Ajuntament va afegir Santpedor a la llista de llocs on s'autoritza l'espectacle, inclosa dins de la llei dels correbous aprovada aquell any. Fora de les terres de l'Ebre, eren deu els municipis que s'hi van inscriure, però la meitat ha anat abandonant la tradició. Vilanova i la Geltrú hi va posar fi el 2013, però la majoria dels que l'han prohibida van fer el pas l'any passat (Badalona, Roses i Olot, després d'una consulta popular). Aquest any serà el primer sense vaquetes a Vidreres.



L'any passat, el 2016, els grups de l'oposició (CiU i PM) van desafiar el nou govern de l'alcalde Xavier Codina (ERC) a reobrir el debat i convocar una assemblea o una consulta popular per comprovar si les vaquetes tenen el suport de la majoria de la població. El govern municipal hi va tancar llavors la porta i va assegurar que aquesta qüestió podia esperar.