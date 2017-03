Súria diagnosticarà amb una enquesta les prioritats en salut

Súria posarà en marxa una enquesta per tal d'analitzar les prioritats de salut de la població, una iniciativa impulsada per l'equip del Centre d'Atenció Primària (CAP) Goretti Badia, amb el suport de l'Ajuntament.



L'objectiu del projecte, batejat amb el nom de Súria CoMmunity és detectar les principals necessitats actuals de salut a la vila amb la participació del major nombre possible de persones, per tal de prioritzar aquestes necessitats i planificar intervencions de salut concretes.



L'enquesta es portarà a terme entre els mesos d'abril i maig. En el qüestionari es demanarà l'opinió de les persones que hi vulguin participar sobre com es podria millorar la pròpia salut; quins factors l'empitjoren la pròpia salut; quines són les necessitats de salut més importants a Súria i quin és el col·lectiu més vulnerable del municipi.



Les respostes es podran dipositar en caixes ubicades a l'Ajuntament, al CAP, als centres d'ensenyament, les farmàcies, les associacions de veïns i la residència. Les dades recollides serviran per elaborar una proposta de programes de promoció de la salut.



Fins ara ja han estat recollits diferents indicadors de salut i dades demogràfiques i socials. D'aquestes dades es desprèn que entre les persones ateses al CAP de Súria hi ha una prevalença més gran de problemes de salut com hipertensió arterial, diabetis no insulinodependent, artrosis i cararactes, entre d'altres, en relació amb el conjunt de població catalana atesa per l'ICS.