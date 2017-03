La campanya per la millora del riu Calders arrencarà dissabte

Monistrol de Calders acollirà dissabte els actes d'inici d'una campanya per la millora de la qualitat del riu Calders (que transcorre pel Moianès i el Bages), impulsat per una coordinadora formada per organitzacions ecologistes i polítiques de totes dues comarques i que s'han organitzat amb el nom de A contracorrent.



La plataforma vol posar de manifest el mal estat d'aquest curs fluvial que s'inicia a Moià, i la necessitat de mantenir les aigües en bon estat. Tal com ha anat informant aquest diari, el Calders registra sovint episodis de contaminació amb l'aparició d'escumes. L'acte d'inici de la campanya tindrà lloc a la sala petita de Monistrol de Calders, dissabte a les 6 de la tarda, amb una taula rodona amb el títol L'aigua: un bé comú.



Hi participaran Manolo Tomàs, de la Plataforma en defensa de l'Ebre; Núria Codina, ambientòloga; Jordi Espuny, hidrogeòleg; Ricard Tomàs, d'Aigües de Manresa; Francesc Sol, de l'Associació l'Oliva, Montse Vinyes, hidrogeòloga; i Jordi Codina, de Lavola, empresa de serveis de sostenibilitat.



Posteriorment hi haurà un recital de poemes de l'aigua a càrrec de Xavier Giol, torn de preguntes, i una sardinada amb concert de cloenda.