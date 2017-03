L'oposició de Santpedor reclama a ERC que afronti el debat sobre les vaquetes

Els grups municipals que són a l'oposició a l'Ajuntament de Santpedor, Convergència i Progrés Municipal, reclamen a l'equip de govern (ERC, que té majoria absoluta) que encari el debat obert sobre el futur de la celebració de l'espectacle de les vaquetes i es mulli sobre si cal fer o no una consulta popular per prendre una decisió sobre el tema.





El portaveu del grup convergent, Antoni Puiggròs, va destacar que «el poble ha votat els regidors d'ERC per majoria absoluta, i seria bo que es decidissin per una opció». En aquesta línia, va afegir que «l'Ajuntament hauria de ser valent, ens han votat per això».





Puiggròs reconeix que sobre aquesta qüestió no pot expressar una posició conjunta de tot el seu partit, i personalment creu que «la manera de solucionar-ho podria ser amb una votació». També va fer una crida a «ser imaginatius i buscar una alternativa a la festa» actual.





L'altre grup de l'oposició, Progrés Municipal (PM, vinculat al PSC), va ser el primer a encetar el debat quan l'any passat es va abstenir en la votació del tràmit que s'aprova al ple anualment per renovar el permís de la Generalitat de Catalunya per poder fer les vaquetes. La seva portaveu, Fina Rodríguez, també va emplaçar el govern d'Esquerra Republicana a moure fitxa: «els toca entomar-ho, han de demostrar que no només governen per fer-se fotos agradables, sinó també per afrontar els temes espinosos». En aquest sentit, Rodríguez va assegurar que al seu grup municipal «no ens produeix cap por» haver de fer front a aquest debat perquè «nosaltres sí que tenim un missatge molt clar: Progrés Municipal està a favor de les vaquetes».





La seva cap de files i portaveu va explicar que el seu posicionament l'havien decidit després de fer una consulta interna, i creu que aquest hauria de ser el camí que s'hauria d'emprendre per part del consistori: «cal fer consultes sobre els temes que aixequen inquietud al municipi».





Les vaquetes tornaran al ple municipal durant les properes setmanes, quan es torni a votar el permís anual que l'Ajuntament ha de demanar a la Generalitat per poder-les celebrar a la festa major d'aquest any.